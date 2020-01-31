Karaman'dan Elazığ'a 9'ncu yardım tırı da yola çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman'dan Elazığ'a 9'ncu yardım tırı da yola çıktı - Son Dakika

Karaman'dan Elazığ'a 9'ncu yardım tırı da yola çıktı

6 saat önce

Karaman'ın Ermenek ilçesinde Ermenek Sevdalıları Kültür ve Turizm Derneği (ERSEV) koordinatörlüğünde, Elazığ'daki depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri dualarla Elazığ'a uğurlandı.

Karaman'dan Elazığ'a 9'ncu yardım tırı da yola çıktı, System.String[]

Karaman'ın Ermenek ilçesinde Ermenek Sevdalıları Kültür ve Turizm Derneği (ERSEV) koordinatörlüğünde, Elazığ'daki depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri dualarla Elazığ'a uğurlandı.


Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin yaralarını sarmak için başlatılan yardım kampanyasına Ermenek halkı da yoğun ilgi ve duyarlık gösterdi. Yardım tırının deprem bölgesine gönderilmesi için düzenlenen uğurlama törenine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Karaman Valisi Fahri Meral, Ermenek Kaymakam Vekili Emrah Uzun ile davetliler katıldı. Okunan duanın ardından içinde battaniye, ısıtıcı, kıyafet ve gıda malzemelerinin bulunduğu bir tır, Elazığ'a doğru yola çıktı. - KARAMAN

Karaman, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'deki ünlü futbolcular salgın nedeniyle endişeli
Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde açıklama yaparken artçı bir deprem meydana geldi Oyuncu Deren Talu kurallarını anlattı: Türkan Şoray kurallarım var sevişme sahnesine karşıyım Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 22:49:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaman'dan Elazığ'a 9'ncu yardım tırı da yola çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]