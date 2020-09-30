Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeni yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında Karaman ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi (KOM) yaklaşık 6 ay önce FETÖ ile ilişiği olan bazı kişilerin kamuya açık alanlarda bir araya geldikleri bilgisine ulaştı.

Çalışmayı derinleştiren ekipler, örgütün Karaman'da yeniden yapılanmasından sorumlu olduğu iddia edilen, imamlıktan ihraç Sedat A'nın, Kadir E. ve Murat M. ile belli periyotlarda Konya ve Ankara'da lokantalarda buluşup yemek yediklerini ve bu kişilerle para alışverişi yaptıklarını ve Sedat A'nın buralardan getirdiği paraları Karaman'da FETÖ'den ihraç edilen kişilere dağıttığını tespit etti.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ekipler Karaman ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Ankara'da Kadir E, Sedat A, Murat M, Gökhan A. ve Sinan E. örgütün hücre evinde toplantı yaparken, Abdürahim K, Yusuf K, Zekeriye Y, Mahir Z. ve Ensar A. da Karaman'da yakalandı.

Örgüt evinde yapılan aramada yüklü miktarda Türk lirası ve döviz, sahte kimlik, çok sayıda döküman ve FETÖ elebaşına ait kitap, SİM kart, ankesör kartları ve dijital materyal ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Kadir E'nin örgütün yeniden yapılanmasında Konya'dan, Sedat A'nın Karaman'dan, Murat M'nin Ankara'dan, Gökhan A. ve Sinan E'nin de bu kişilerden sorumlu olduğu iddia edildi.

Sedat A'nın, Konya ve Ankara'dan aldığı paraları ve talimatları Karaman'da havuz, çay bahçesi, hamam gibi umuma açık yerlerde örgüt üyelerine dağıttığı ve talimatları ilettiği, zanlıların aralarında internet tabanlı yeni haberleşme programları kullandığı öğrenildi.