Son Dakika Haberleri: Karaman Sarıkamış Şehitleri Anıldı

Karaman Sarıkamış Şehitleri Anıldı

46 dakika önce

Karaman'da Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan 90 bin asker için "Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü" düzenlendi.

Karaman Sarıkamış Şehitleri Anıldı, System.String[]
Karaman'da Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan 90 bin asker için "Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü" düzenlendi.

Karaman'da Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde toplanan yaklaşık 2 bin kişi soğuk havaya aldırış etmeden çoluk-çocuk, genç-yaşlı Sarıkamış şehitlerini andı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden "Gençlik Şühedanın İzinde" sloganıyla tekbirler eşliğinde başlayan kortej yürüyüşü, Molla Fenari Caddesi istikametinden Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi. 7'den 70'e tüm vatandaşın katıldığı anma yürüyüşünde ayrıca, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Vatan sana canım feda" sloganları atıldı. Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanında İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda Karaman Valisi Fahri Meral tarafından vatandaşlara, emniyet mensuplarına ve basın mensuplarına dumanı üstünde tüten sıcak çorba ikram edildi.

Yürüyüşe, Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, daire müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:37 Kaynak: İHA

Sarıkamış, Karaman, Güncel
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