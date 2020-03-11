Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'de görülen koronavirüse ilişkin, "Ciddi tedbirler alınabilirse, virüsün ülkemize vereceği zarar mahdut kalır." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, pazartesi günü hayatını kaybeden eski bakanlardan ve partinin Yüksek İstişare Kurulu üyesi Şevket Kazan'ın siyasi mücadelesini anlatarak kendisine Allah'tan rahmet diledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesi ile alınan önlemler nedeniyle teşekkür eden ve virüsle ilgili en ciddi problemin toplu taşıma araçlarında yaşanabileceğine dikkati çeken Karamollaoğlu, "Bu konuda eğer ciddi tedbirler alınabilirse, inşallah bu virüsün ülkemize vereceği zarar mahdut kalır." diye konuştu.

Karamollaoğlu, "Şahsen 'bu gizlendi, üstü örtülmeye çalışılıyor, aslında bir şeyler vardır' denilmesini doğru bulmuyorum. Böyle bir salgın hastalığın dünyanın her tarafında çok hızlı bir şekilde yayılmasını birkaç günlüğüne ertelemenin kimseye faydası olmaz. Sağlık Bakanının bu konuda göstermiş olduğu duyarlılık, hassasiyet önem taşıyor diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin basın özgürlüğünde 180 ülke içerisinde son sıralarda yer aldığını ifade eden Karamollaoğlu, basının özgür olmadığı bir ülkenin kalkınmasının da mümkün olmadığını, böyle bir ülkede adalet ve özgürlükten söz edilemeyeceğini dile getirdi.

İdlib konusunda Rusya ile varılan ateşkes anlaşmasını önemli bulduklarını dile getiren Karamollaoğlu, imzalanan anlaşmanın bundan sonra devam edecek barışın adımları olarak hatırlanmasını ümit ettiklerini belirtti. Karamollaoğlu, Suriye'deki çatışmaların başlangıcından bu yana bölgenin problemlerini yine bölge ülkelerinin çözmesi gerektiğini savunduklarına işaret etti.

Karamollaoğlu, bir gazetecinin siyasilerin eski bakanlardan Şevket Kazan'ın cenazesinde aynı fotoğraf karesinde yer almasına ilişkin sorusuna şu cevabı verdi:

"Aslında elbette bir cenazede bile olsa bir araya gelebilmek önemli. Demek ki biz kavga etmeden bir araya gelebiliyoruz ama gönlümüz istiyor ki sadece cenaze merasimlerinde değil ülkenin meseleleri gündeme geldiğinde de bir araya gelmemiz sağlansın. Eğer biz, cenaze merasimlerinin dışında da belli gündemleri dikkate alarak farklı partilere mensup insanları bir araya getirir, meseleleri kavga etmeden müzakere edebilir ve çözebilirsek Türkiye o zaman çağ atlar. Bu ümit verici bir adım. İnşallah arkası gelir."