Karamollaoğlu'ndan, Bakan Kirişci'ye: "Anadolu, Hepimize Yeter" - Son Dakika
Üye Girişi

Karamollaoğlu'ndan, Bakan Kirişci'ye: "Anadolu, Hepimize Yeter"

22.07.2022 21:47
Karamollaoğlu'ndan, Bakan Kirişci'ye: "Anadolu, Hepimize Yeter"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin Venezuela gezisi sırasında hayvancılığa ilişkin sözlerine  “Venezuela veya bir başka ülkeye baktıkları bakış açısı ile ülkemizin bereketli topraklarına bir kez bakabilseler; Anadolu’muzun potansiyelinin hepimize yeteceğini görecek, anlayacaklar. Anadolu, hepimize yeter” diye tepki gösterdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin tarım arazilerini incelemek için gittiği Venezuela'da, "Siz bu merayla hayvancılıkta dünyada bir numara olmalısınız; biz hayvancılık yapıyoruz, hayvanlarımıza sanki pizzacıdan pizza burgerciden burger ısmarlar gibi dışarıdan yem alıp, öyle yediriyoruz" açıklamasına tepki gösterdi. Karamollaoğlu, "Venezuela veya bir başka ülkeye baktıkları bakış açısı ile ülkemizin bereketli topraklarına bir kez bakabilseler; Anadolu'muzun potansiyelinin hepimize yeteceğini görecek, anlayacaklar. Anadolu, hepimize yeter" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu; Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'nin Venezuela'daki Venezuela Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo'ya Türkiye'deki hayvancılıkla ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Kirişci, "Siz bu merayla hayvancılıkta dünyada bir numara olmalısınız; biz hayvancılık yapıyoruz, hayvanlarımıza sanki pizzacıdan pizza burgerciden burger ısmarlar gibi dışarıdan yem alıp, öyle yediriyoruz" demişti.

Karamollaoğlu, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Tarım Bakanı'nın Venezuela'da yaptığı açıklamalar hayret ve üzüntü vericidir. Bilmelidirler ki; binlerce üniversite mezunu gencimizin pizza ve burger şubelerinde kasiyer ve motokurye olarak çalışmak zorunda kalması da bahsettiği ithalat bağımlılığı da AK Parti'nin eseridir. Tıpkı bugün çiftçimizin emeğinin karşılığını alamaması, ekmeğin 5-6 lira olması, et ve süt ürünlerine birçok vatandaşımızın alım gücünün yetmemesinin, bu iktidarın yanlış politikalarının sonucu olması gibi… Sebep olanlar, sebep oldukları sonuçları adeta itiraf etmektedir.

Saadet Partisi olarak biz, tarım ve hayvancılığı bir 'milli güvenlik meselesi' olarak kabul ediyoruz. Dışa bağımlı politikalara kesinlikle son verecek, çiftçimizi destekleyecek, vatandaşlarımızın ucuz, sağlıklı ve kaliteli gıdaya ulaşımını kolaylaştıracağız. Görmek isteyen görür! Venezuela veya bir başka ülkeye baktıkları bakış açısı ile ülkemizin bereketli topraklarına bir kez bakabilseler; Anadolu'muzun potansiyelinin hepimize yeteceğini görecek, anlayacaklar. Anadolu, hepimize yeter!"

YORUMLAR
500
Ağbaba: 'Tarım Bakanı Venezuela Çiftçisine Mesaj Veriyor. Ağbaba: 'Tarım Bakanı Venezuela Çiftçisine Mesaj Veriyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Bakan Kirişci'nin sözlerine tepki geldi: Kendisini yabancılara şikayet eden bir bakan var, ne ar kaldı ne namus CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Bakan Kirişci'nin sözlerine tepki geldi: Kendisini yabancılara şikayet eden bir bakan var, ne ar kaldı ne namus
Kaynak: ANKA

Temel Karamollaoğlu, Bekir Pakdemirli, Venezuela, Sp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karamollaoğlu'ndan, Bakan Kirişci'ye: 'Anadolu, Hepimize Yeter' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
20:36 AB ve İngiltere'den, İstanbul'da imzalanan tahıl krizi anlaşması hakkında ilk yorum geldi: Alkışlıyoruz
19:53 Rusya'nın "hasım ülkeler" listesi uzuyor! 5 ülkeyi daha listeye eklendi
18:57 Bursa'da tır şoförleri arasında çıkan park yeri kavgasında kan döküldü: Bir kişi levyeyle darp edilerek öldürüldü
18:57 Bu haftanın kazananı döviz ve borsa yatırımcıları oldu!
18:49 ManU'nun teknik patronu Ten Hag'tan Ronaldo'ya sitem: Onun için endişelenmiyoruz, onu bekleyemeyiz
18:52 Metrobüste korkutan yangın! Yolcular korkuyla dışarı çıktı
18:42 İstanbul'da düzenlenen tahıl sevkiyatı anlaşmasında sürpriz isim! Rus milyarder Roman Abramovich de törene katıldı
18:18 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Deneyimli golcü için çalışmalara başladılar
17:58 Masayı Türkiye kurdu, tahıl sevkiyatı anlaşmasında imzalar atıldı! Dünya genelinde fiyatlar düşecek ve çoğu ülke kıtlıktan kurtulacak
17:57 Dolmabahçe'de imzalanan tarihi anlaşmaya damga vurdu! Erdoğan, kaş göz işaretiyle Bakan Akar'ı uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 21:47:43. #1.12#
SON DAKİKA: Karamollaoğlu'ndan, Bakan Kirişci'ye: "Anadolu, Hepimize Yeter" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement