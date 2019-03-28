Son Dakika Haberleri: Karamürsel'de Spor Güvenliği Toplantısı

Karamürsel'de Spor Güvenliği Toplantısı

56 dakika önce

Karamürsel'de spor güvenliği toplantısı Kaymakam Ahmet Narinoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Karamürsel'de Spor Güvenliği Toplantısı, System.String[]
Karamürsel'de spor güvenliği toplantısı Kaymakam Ahmet Narinoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Karamürsel Kaymakamlığı'nda düzenlenen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Eroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Okan Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, İlçe Sağlık Müdürü Ferhan Uğur, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Çetin Yıldız, Karamürsel Spor Kulübü Başkanı Ali Yılmaz katıldı.

Toplantıda, saha içerisinde, çevresinde ve soyunma odalarındaki kamera sayısının yetersiz olduğu ve ilave kamera kurumunun yapılması gerektiği, yıkık vaziyetteki saha çevre duvarının onarılması, müsabaka oynanacak yerler ve çevresinde alkol satışının önlenmesi için zabıta görevlendirilmesi, tribünde alkol alınmasına veya alkollü şahısların müsabaka alanına girmesinin engellenmesi konuları ele alındı.

Saha girişinin güvenliğinin sağlanması amacıyla turnike sisteminin kurulması konusunun da görüşüldüğü toplantıda, konuyla ilgili gerekli planlamayı yapması için İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü görevlendirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:16 Kaynak: AA

Jandarma, Ahmet Narinoğlu, Karamürsel, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gençlerle Bir Araya Geldiği Sürpriz Program Başladı Merkez Bankası Rezervleri Son Bir Haftada 4,3 Milyar Dolar Arttı Hangi İller Saat Kaçta Oy Kullanacak? İstanbul Çekmeköy'de Pompalı Tüfek Dehşeti Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 13:12:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karamürsel'de Spor Güvenliği Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]