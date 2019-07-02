Son Dakika Haberleri: Karamürsel'de tarım aracı devrildi: 1 yaralı
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Karamürsel'de tarım aracı devrildi: 1 yaralı

50 dakika önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaralandı.

Karamürsel'de tarım aracı devrildi: 1 yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Semetler Mahallesi'nde, kardeşinin samanlığında çıkan yangına müdahale etmek için gelen Rasim Gümüşalan'ın (51) kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 metre yükseklikten yol kenarındaki uçuruma devrildi.
Gümüşalan, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı çiftçinin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:43 Kaynak: AA
Karamürsel, Kocaeli, Güncel
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