Karamürsel Engelsiz Yaşam Derneğinden iftar programı - Son Dakika
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Karamürsel Engelsiz Yaşam Derneğinden iftar programı

21.04.2022 09:43
Karamürsel Engelsiz Yaşam Derneğinden iftar programı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Engelsiz Yaşam Derneğince (KEYDER) iftar programı düzenledi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Engelsiz Yaşam Derneğince (KEYDER) iftar programı düzenledi.

Programda konuşan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, herkesin birer engelli adayı olduğunu belirtti.

KEYDER Başkanı Hatice Tiryaki de programa katılanlara teşekkür ederek, "Bu kutsal ayda böylesine önemli bir sofrada sizlerle birlikte olmaktan, bu özel anı sizlerle paylaşmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Özel vatandaşlarımızın desteklenmeleri halinde neleri başarabileceklerini görüyor, birçok başarı mucizesine şahit oluyoruz." dedi.

Programın ardından derneğe yaptığı yardım ve desteklerden dolayı Yıldırım'a, Tiryaki ve yönetimi tarafından plaket takdim edildi.

İftar programına, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, İlçe Sağlık Grup Başkanı Dr. Ferhan Uğur, Karamürsel Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bahar Kaplan Yavuz, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ın eşi Tuğba Yıldırım, şarkıcı Latif Doğan, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

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Karamürsel, Hisarcık, Kocaeli, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karamürsel Engelsiz Yaşam Derneğinden iftar programı - Son Dakika


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