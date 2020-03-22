Karantina aşkları - Son Dakika
Son Dakika Magazin Karantina aşkları - Son Dakika Magazin

Karantina aşkları

6 saat önce

Yılmaz'ın Levent'teki evinde kalan çift evde çeşitli aktiviteler yaparak vakit geçiriyor.

Karantina aşkları, System.String[]

Yılmaz'ın Levent'teki evinde kalan çift evde çeşitli aktiviteler yaparak vakit geçiriyor. 'Acıların Kadını Bergen'i bir sinema filminde canlandıracak olan Sarıkaya'ya sevgilisi oyuncu koçluğu yapıyor. Filmde arabesk şarkılar da söyleyecek olan Serenay Sarıkaya, provasını Cem Yılmaz'a şarkı söyleyerek yapıyor. (Posta)

Sarıkaya, Bergen, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:30 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Güzel oyuncu Bensu Soral kardeşiyle koronavirüs selamlaşma dansı yaptı
Başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü İngiliz aktris Peter Myles, babasının koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini söyledi 71 yaşındaki usta sanatçı Selami Şahin, koronavirüs uyarılarına rağmen yürüyüşe çıktı
Netflix koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlar için 100 milyon dolarlık destek sağlayacak Netflix koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlar için 100 milyon dolarlık destek sağlayacak         
11:30
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:26
Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu         
18:05
Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı         
16:06
'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı 'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı         
15:56
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu         
15:40
Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi         
15:32
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu         
15:00
Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü         
15:00
Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık         
14:58
Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın         
14:44
Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi         
14:38
Koronavirüs tedbirlerine karşı gelen şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Koronavirüs tedbirlerine karşı gelen şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi         
14:28
Koronavirüs sonrası çamaşır suyuna talep 10 kat arttı Koronavirüs sonrası çamaşır suyuna talep 10 kat arttı         
13:34
Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı         
13:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 18:00:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karantina aşkları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]