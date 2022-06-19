Karapınar'da ilk defa YKS yapıldı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl ilk defa Karapınar ilçesinde de yapıldı.

Sabah erken saatlerden itibaren belirlenen sınav merkezlerine gelen adaylar, okul girişlerinde yapılan kontrollerden sonra sınav salonlarına alındı.

Adayların sınav salonlarına alınması saat 10.00 itibariyle sona ermesiyle, tüm sınav merkezlerin bahçeleri boşaltılarak giriş kapıları kapandı.

Adaylar sınavda ter dökerken aileleri de okul önlerinde heyecanla çocuklarının sınavdan çıkmalarını bekledi.

2525 öğrencinin ter döktüğü sınavda dışarda çocuklarını bekleyen aileler, YKS'nın ilk defa Karapınar'da yapılmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Öğrenci velilerinden Tahsin Yıldırım, "Karapınar'da ilk defa sınavın yapılacağının sevincini yaşıyoruz. Daha önce öğrencilerimiz buradan Konya, Karaman, Ereğli, Aksaray gibi başka il ve ilçelere gidiyorlardı. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum ile OSYM başkanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Öte yandan ilçede YKS'nın sorunsuz şekilde yapılması için Karapınar Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından günler öncesinden çeşitli tedbirler alındı.