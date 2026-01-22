Karapınar'da Kavga: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Karapınar'da Kavga: Genç Hayatını Kaybetti

Karapınar'da Kavga: Genç Hayatını Kaybetti
22.01.2026 06:09
Karapınar'daki kafe kavgasında başından vurulan Bahri Cingöz hastanede yaşamını yitirdi.

KONYA'nın Karapınar ilçesinde kafede husumetli iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla rastgele ateş açılması sonucu başından vurularak ağır yaralanan müşteri Bahri Cingöz (21), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 19 Ocak'ta gece yarısı Konya Caddesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Kafede oturan Fahrettin Karaca (21) ve kardeşi Kazım Karaca ile mekana gelen husumetlisi Mevlüt Z. (24) arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Fahrettin Karaca, babası Seyhat Karaca'ya (47) haber verdi. Kafeye gelen Seyhat Karaca, oğullarını dışarı çıkardı. Ancak taraflar burada da kavgaya devam etti. Bu sırada Fahrettin Karaca, tabancayla rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerden biri, kafedeki müşterilerden Sinan Gümüşsoy'un alnını sıyırıp, Bahri Cingöz'ün başına isabet etti. 2 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Gümüşsoy, tedavisinin ardından taburcu oldu. Durumu ağır olan Cingöz, Konya'daki Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Cingöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan Seyhat Karaca ile oğulları Fahrettin Karaca ile Kazım Karaca, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan baba ve iki oğlu, tutuklandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karapınar'da Kavga: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Karapınar'da Kavga: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
