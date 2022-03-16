Karapınar'da öğretmenler okul kütüphanesinin duvarlarını boyadı - Son Dakika
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Karapınar'da öğretmenler okul kütüphanesinin duvarlarını boyadı

16.03.2022 16:19
Karapınar'da öğretmenler okul kütüphanesinin duvarlarını boyadı

Karapınar ilçesindeki Kepez Ortaokulu öğretmenleri kütüphanenin duvarlarını boyadı.

Karapınar ilçesindeki Kepez Ortaokulu öğretmenleri kütüphanenin duvarlarını boyadı.

Okul müdürü Osman Gündüz, gazetecilere, tüm öğretmenlerle birlikte okul kütüphanesini boyayarak öğrencilerin daha hijyenik bir ortamda eğitim görmeleri için hazır hale getirdiklerini söyledi.

Okulun, 117 öğrencisi bulunduğunu aktaran Gündüz, "Kütüphanemizi hazır hale getirdik. İstanbul'da yaşayan bir hemşerimiz de kitap gönderdi. Köy okulları için her bir kitabın çok önemi var. Öğretmen arkadaşlarımıza ve hayırsever kardeşimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Osman Gündüz, okul müdürü, Kepez, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karapınar'da öğretmenler okul kütüphanesinin duvarlarını boyadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karapınar'da öğretmenler okul kütüphanesinin duvarlarını boyadı - Son Dakika
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