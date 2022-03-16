Karapınar'da öğretmenler okul kütüphanesinin duvarlarını boyadı - Son Dakika

Karapınar ilçesindeki Kepez Ortaokulu öğretmenleri kütüphanenin duvarlarını boyadı.

Okul müdürü Osman Gündüz, gazetecilere, tüm öğretmenlerle birlikte okul kütüphanesini boyayarak öğrencilerin daha hijyenik bir ortamda eğitim görmeleri için hazır hale getirdiklerini söyledi.

Okulun, 117 öğrencisi bulunduğunu aktaran Gündüz, "Kütüphanemizi hazır hale getirdik. İstanbul'da yaşayan bir hemşerimiz de kitap gönderdi. Köy okulları için her bir kitabın çok önemi var. Öğretmen arkadaşlarımıza ve hayırsever kardeşimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.