Karapınar'da resim sergisi açılışı - Son Dakika

Karapınar TOKİ Yavuz Selim İlkokulunda görev yapan öğretmenlerin hazırladığı el sanatları sergisi açıldı.

Sergiye İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, Mili Eğitim Şube Müdürü Ahmet İçalan katıldı.

Okul içinde açılan sergide filografi, rölyef, ahşap boyama, amigurumi ve model uçak yapımı örnekleri sergilendi.

Okul Müdürü Süleyman Karadeniz, sergide yaptığı konuşmada, "Salgın hastalık dönemini verimli bir şekilde geçiren öğretmenlerin çalışmaları yoğun ilgi gördü. Her zaman kendini yenileyen ve geliştiren öğretmenlerin topluma ve öğrencilerine iyi bir model olduğu aşikardır. Bu bağlamda sanatsal faaliyetlere farkındalık oluşturmaya öncülük eden bu sergide emeği geçen başta Rasim Birer, İlknur Tümer Yılmaz,, Yunus Emre Dağ, Nazmiye Erdem ve Lokman Sayar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat ve ilçe protokolü sergiyi birlikte gezdi.