Karapınar'da sokak köpeğinin saldırdığı genç yaralandı - Son Dakika

A.Ö, mahallede sokak köpeklerinin gruplar halinde dolaştığını ve bundan korktuklarını belirterek, gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

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