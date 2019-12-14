Karapınarlılar "Arabaşı" etkinliğinde buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karapınarlılar 'Arabaşı' etkinliğinde buluştu - Son Dakika

Karapınarlılar "Arabaşı" etkinliğinde buluştu

6 saat önce

Konya Karapınarlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KARDER) tarafından Konya'da "Arabaşı" etkinliği düzenlendi.

Karapınarlılar

Konya Karapınarlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KARDER) tarafından Konya'da "Arabaşı" etkinliği düzenlendi.


Konya Karapınarlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fikret Danış, Karapınarlılarla kaynaşmak amacıyla böyle bir programı düzenlediklerini belirterek, "Arabaşı programımıza teşriflerinizden ötürü hepinize teşekkür ederim. Hemşerilerimizle birlik ve beraberliğimizi artıracak bu tarz programları düzenlemeye devam edeceğiz. Karapınarlıların birlik ve beraberliği adına güzel bir etkinlik oldu. Soğuk kış günü dost meclisindeki sohbetlerle ısındı." dedi.

Gelenlere Arabaşı çorbası ikram edilen etkinliğe Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka'nın yanı sıra çok sayıda Konya'da yaşayan Karapınarlı vatandaşlar katıldı.

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:20 Kaynak: AA
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