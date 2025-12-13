Jandarma ekiplerinin sabrını sınadı: Kıllık yapma - Son Dakika
Jandarma ekiplerinin sabrını sınadı: Kıllık yapma

13.12.2025 02:25
Jandarma ekiplerinin sabrını sınadı: Kıllık yapma
Sakarya'da iki sürücü jandarma ekiplerinin adeta sabrını sınadı. Huzur ve güven denetimlerinde alkollü bir sürücü, "Kıllık yapma. Kontrolünü yaptın gönder" ifadeleriyle ekiplere tepki gösterdi. Aynı uygulamada başka bir alkollü sürücü ise kimliğini göstermemek için taşkınlık yaptı.

Sakarya'da Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karasu-Kocaali yolu üzeri Karasu Mahallesi Küçükboğaz mevkiinde huzur ve güven uygulaması yaptı.

"KILLIK YAPMA"

Denetimler sırasında durdurulan bir sürücü, çocuğunun hasta olduğunu söyleyerek kontrolün uzadığını ileri sürdü ve görevlilere "Kıllık yapma, kontrolünü yaptın gönder" ifadeleriyle tepki gösterdi.

BİR DİĞERİ DE TAŞKINLIK ÇIKARDI

Aynı uygulamada durdurulan başka bir sürücünün ise alkollü olduğu tespit edildi. Kimliğini göstermek istemeyen S.E. isimli şahıs, ekiplere direnerek zorluk çıkardı. Uyarılara rağmen taşkın davranışlarına devam eden sürücü, kısa süreli arbedenin ardından güçlükle araca alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Sakarya, Karasu, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
