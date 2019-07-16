Karatay Belediyesi'nden Köprübaşı Polis Karakolu'na yeni hizmet binası

KILCA: İLÇEMİZDE YAŞAM KALİTESİNİN ARTMASI İÇİN GAYRET EDİYORUZ

Projeyle hem kamu hizmetlerinin daha da hızlanması hem de ilçenin güven ve huzuru için ter döken emniyet mensuplarına yakışır bir mekân oluşturmayı amaçladıklarını belirten Başkan Hasan Kılca, "Kahraman ve fedakâr emniyet güçlerimiz için ne yapsak az. Bizler, ilçemizde yaşam kalitesinin artması için gereken çabayı göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Aziziye Mahallesi'nde bulunan ve Karataylının huzur ile güvenliği için hizmet veren Köprübaşı Polis Karakolu yeni yerine taşınmaya hazırlanıyor.

KARATAY BELEDİYESİ'NDEN İLÇENİN HUZUR VE GÜVENLİĞİNE ÖNEMLİ DESTEK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Karatay Belediyesi tarafından yapılan Köprübaşı Polis Karakolu inşaatında incelemelerde bulundu.

Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ile inşaat firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Hasan Kılca, 2 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen Köprübaşı Polis Karakolu'nun inşaat çalışmalarının aralıksız sürdüğünü dile getirdi. Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak asli görevleri olan fiziki ve altyapı belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra eğitim, sağlık, spor ve çevre gibi ilçede ihtiyaç duyulan her birçok alanda da hizmet ürettiklerini ifade ederek, ilçenin yaşam kalitesini arttırmak için gayret ettiklerini kaydetti.

KILCA: FEDAKÂR EMNİYET GÜÇLERİMİZ İÇİN NE YAPSAK AZ

Kılca, "Emniyet güçlerimiz, bizlerin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışıyor, büyük emek veriyor. Gerektiğinde bu ülke, bu millet için gözünü kırpmadan canını feda ediyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminde de millet olarak bunu çok net olarak gördük. Kahraman ve vatansever güvenlik güçlerimiz, canını siper ederek vatan müdafaasını yaptı ve irade gaspı karşısında bir adım bile geri durmadı. Karatay Belediyesi olarak yıllardır Aziziye Mahallemizde hizmet veren ve artık yetersiz gelmeye başlayan polis karakolunu Köprübaşı Mahallemize taşımaya karar verdik ve şu anda burada emniyet güçlerimiz için yeni bir hizmet binası yapıyoruz. Kahraman ve fedakâr emniyet güçlerimiz için ne yapsak az. Köprübaşı Polis Karakolumuzun kaba inşaatı tamamlanmış durumda. Bodrum, zemin ve üzerinde iki kat olmak üzere toplamda 2 bin metrekarelik inşaat alanıyla çok güzel bir hizmet binası olacak. Yeni karakolumuz özellikle Selçuklu mimarisiyle de göze çarpıyor. Burada hem vatandaşlarımız, ulaşımı kolay ve ferah bir ortamda hizmet alacak hem de emniyet güçlerimiz daha rahat çalışma ve hemşehrilerimize hizmet etme imkânına kavuşmuş olacaklar. Yeni karakolumuzu bu yılın sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Yatırımımızın ilçemize, emniyet camiamıza ve şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.