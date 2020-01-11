Karatay'da "Okulumda KANpanya Var" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karatay'da 'Okulumda KANpanya Var' projesi - Son Dakika

Karatay'da "Okulumda KANpanya Var" projesi

6 saat önce

Karatay'da "Okulumda KANpanya Var" projesi gerçekleştirildi.

Karatay'da

Karatay'da "Okulumda KANpanya Var" projesi gerçekleştirildi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Türk Kızılayı Kan Bağışı Merkezi arasında imzalanan "Okulumda KANpanya" var protokolü kapsamında düzenlenen kan bağışı kampanyasında ocak ayı itibariyle bin 7 yüz 62 kişi kan bağışında bulundu.

Geçen sene olduğu gibi bu yılda Çatalhüyük Münise Lütfi Onat ilkokulu 190 kan bağışı ile kampanyaya en çok desteği veren okul oldu.

Karatay ilçesinde 4 okulda gerçekleştirilen kan bağışı çalışmalarını, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç'ta okulları ziyaret ederek takip etti.

Sami Sagdıç yaptığı açıklmada, "Il Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Konya Türk Kızılayı Kan Bağışı Merkezi ile birlikte el ele gönül gönüle yapılan KANpanya protokolüne okullarımızdan tam destek devam ediyor. cuma günü 4 okulumuzda Kızılay ekiplerini misafir ettik. Geçen yılın şampiyonu Çatalhüyük Munise Lütfi Onat Ilkokulumuz 190 bağışla bu yıl yine zirvede. KAN bağışına destek veren öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilerimize teşekkür ederim, KANpanya heyecanımıza ortak olan Milletvekilimiz Sayın Ahmet Sorgun Bey'e şükranlarımı arz ederim." dedi.

Konya Türk Kızılayı Kan Bağışı Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, ocak ayı başından bugüne Konya'da KANpanya protokolü kapsamında 237 bin öğrenci bilgilendirildi.

Karatay, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:18 Kaynak: AA
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