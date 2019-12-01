Son Dakika Haberleri: Karate 1 Premier Lig'de milli sporcular 2 altın, 4 gümüş, 1 bronz kazandı
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Karate 1 Premier Lig'de milli sporcular 2 altın, 4 gümüş, 1 bronz kazandı

6 saat önce

İspanya'da düzenlenen Karate 1 Premier Lig 7. etabını Karate Milli Takımı, 2 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı.

Karate 1 Premier Lig'de milli sporcular 2 altın, 4 gümüş, 1 bronz kazandı, System.String[]

İspanya'da düzenlenen Karate 1 Premier Lig 7. etabını Karate Milli Takımı, 2 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota puanı veren Karate 1 Premier Lig'in 7. etabı başkent Madrid'de düzenlendi.

2019'un son turnuvasında tüm kategorilerde 6 kadın, 12 erkek sporcu ile tatamiye çıkan Karate Milli Takımı'nda kumite 84 kiloda Uğur Aktaş ve Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir'den oluşan Erkek Kata Takımı altın madalya aldı.

2020 Tokyo olimpik puanlamada ilk sırada yer alan Uğur Aktaş, Dubai ve Şangay'dan sonra Madrid'de de birinci olarak, bu sezon Karate 1 Premier Lig'de üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

Diğer yandan ferdi katada Ali Sofuoğlu, kumite 67 kiloda Ömer Abdurrahim Özer, kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu ve kumite 55 kiloda Tuba Yakan gümüş, kumite 60 kiloda Eray Şamdan ise bronz madalya kazandı.

İspanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 06:54 Kaynak: AA
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