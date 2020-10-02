Karayolları 81. Şube Şefliğinin yeri Battalgazi Belediyesi'ne devredilecek - Son Dakika

Karayolları 81. Şube Şefliğinin yeri Battalgazi Belediyesi'ne devredilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun talimatlarıyla Karayolları 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı 81. Şube Şefliğinin bulunduğu 14 dönümlük alan Battalgazi Belediyesi'ne devredilecek.

Karayolları 81. Şube Şefliğinin yeri Battalgazi Belediyesi'ne devredilecek, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun talimatlarıyla Karayolları 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı 81. Şube Şefliğinin bulunduğu 14 dönümlük alan Battalgazi Belediyesi'ne devredilecek. Battalgazi Belediyesi devredilecek alana Nikah Sarayı, Sosyal Tesis, Otopark ve Sosyal Donatı alanları oluşturacak.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçeye kazandırmayı hedeflediği Nikah Sarayı, Otopark ve Sosyal Tesis projelerini bir takım ziyaretler için Malatya'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na aktararak, destek istedi. Başkan Güder'den projeler hakkında brifing alan Bakan Karaismailoğlu, Karayolları 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı 81.Şube Şefliğinin bulunduğu 14 dönümlük alanın Battalgazi Belediyesi'ne devredilmesi talimatını verdi. Battalgazi Belediyesi, Çöşnük'te ki eski devlet hastanesi karşısında bulunan alana Nikah Sarayı, Sosyal Tesis, Otopark ve Sosyal Donatı alanları oluşturacak. Battalgazi Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında gerçekleştirilecek protokol sonrası, alan Battalgazi Belediyesine devredilecek. Bununla birlikte Battalgazi Belediyesi, Karayolları 81.Şube Şefliğine farklı bir bölgede aynı dönüm arazi ve müştemilatlarıyla birlikte yer temini sağlayacak.

Konu hakkında bir açıklamada bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Battalgazi Belediyesi olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan bazı taleplerimiz oldu. Taleplerimizden biri Eskimalatya yolunun karayolları ağına alınmasından dolayı, o yolun prestijli bir cadde haline getirilmesi noktasında Karayollarımızdan talebimizi ilettik. Bakanımız bu talebi değerlendireceğini söyledi. Battalgazi bölgemizde şehrimiz ve üniversite arasında ki yürüyüş yolu üzerinde hem bisiklet yolu hem de yürüyüş yollarının yapılması Battalgazi'miz ve Malatya'mız için önemli bir hizmet olacağı da Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından gündeme getirildi. Özellikle bakan beyden özel bir talebimiz oldu. Şehrin içerisinde bulunan Karayolları Şube Müdürlüğüne bağlı 81.Şube Şefliği'nin bulunduğu alan itibariyle şehrin estetiği ve bütünlüğü anlamında bir sorun haline geldiğini, buranın taşınarak başka bir yerde hizmet yapması gerektiğini ilettik. Bu yerin Battalgazi'mizde ihtiyacı karşılamak üzere sosyal bir tesisin, nikah sarayının, sosyal donatının yapılması noktasında ihtiyaç olduğunu bakanımıza konuştuk. Daha önceki dönem Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız AK Parti Milletvekilimiz sayın Ahmet Çakır'da buranın Malatya için gerekli olduğunu ve güzel bir yatırım olabileceğini ifade ettiler. Sayın bakanımızın 14 dönümlük alanın Battalgazi Belediyesi tarafından oradaki müştemilatın yapıldıktan sonra karşılığında devir edilmesi noktasında müdürlere ve bölge müdürlerine talimatları oldu. Yeni hastanenin orada yapılmasından dolayı da o bölgede ciddi bir park ihtiyacı doğuracağını düşündük. Bu park ihtiyacını karşılamak üzere kapalı bir otopark yaparak, üzerine nikah sarayı, kitap kafeleri, sosyal tesisler ve vatandaşlarımızın istifade edebileceği yeşil alanlarla o bölgeyi donatıp Battalgazi'mizin hizmetine sunmuş olacağız. Başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na, emeği geçen Milletvekillerime, Belediye Başkanlarıma herkese teşekkür ediyorum. Malatya'mız ve Battalgazi'mize hayırlı olsun" dedi. - MALATYA

Karayolları 81. Şube Şefliğinin yeri Battalgazi Belediyesi'ne devredilecek
Karayolları 81. Şube Şefliğinin yeri Battalgazi Belediyesi'ne devredilecek

Adil Karaismailoğlu, Battalgazi, Evlilik, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 14:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karayolları 81. Şube Şefliğinin yeri Battalgazi Belediyesi'ne devredilecek - Son Dakika


Son Dakika

Altın fiyatları yükselince düğün takılarında imitasyon oranı arttı Azerbaycan tam gaz devam! Ermenistan ordusuna ait tank SİHA ile böyle havaya uçuruldu Taksici cinayetlerinin altından rant çatışması çıktı Bu ayvayı gören hayrete düşüyor Bakanlık gıda teröristlerini ifşa etti: Vatandaşa at eti yedirmişler Genç kadın, kendisine şiddet uygulayan kocasını bıçakladı Eski koca dehşeti! TikTok yayını açan fenomen kadını benzin döküp yaktı Çatışmalarda ağır kayıplar veren Ermenistan geri adım attı: Azerbaycan ile ateşkes görüşmeleri yapmaya hazırız
Berna Laçin'den Berna Laçin'den "Her vaka hasta değildir" diyen Fahrettin Koca'ya tepki: Gebelik testi pozitif olan hamile sayılacak mı?         
14:13
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı         
13:39
Alkollü turist, önce ATM'yi sonra sokak köpeğini tekmeledi Alkollü turist, önce ATM'yi sonra sokak köpeğini tekmeledi         
13:13
Mahallede internetin çektiği tek yer! Uzaktan eğitim için cami terasına çıkıyorlar Mahallede internetin çektiği tek yer! Uzaktan eğitim için cami terasına çıkıyorlar         
13:06
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
E-imza 2021 yılında çipli kimlik kartlarına yüklenecek E-imza 2021 yılında çipli kimlik kartlarına yüklenecek         
11:56
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
"Uçağı patlatacağım" diyen kadının yargılandığı davada karar verildi         
11:45
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Oyuncu Serenay Sarıkaya, 15 bin TL'lik terlikleriyle yine adından söz ettirdi Oyuncu Serenay Sarıkaya, 15 bin TL'lik terlikleriyle yine adından söz ettirdi         
11:22
Vatandaşın abonelik iptali çilesi e-Devlet ile sona erecek Vatandaşın abonelik iptali çilesi e-Devlet ile sona erecek         
10:58
Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek         
10:41
Osmaniye'de cinnet getiren koca eşini öldürdü, bir kişiyi yaraladı Osmaniye'de cinnet getiren koca eşini öldürdü, bir kişiyi yaraladı         
10:33
İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı         
09:43
Ormanda genç kıza işkence yapan sanıklara ceza yağdı Ormanda genç kıza işkence yapan sanıklara ceza yağdı         
09:27
İlk bölümü yayınlanmadan RTÜK'e şikayet edilen Kimsesizler dizisinin adı değiştirildi İlk bölümü yayınlanmadan RTÜK'e şikayet edilen Kimsesizler dizisinin adı değiştirildi         
08:40
E-ticaret devi Amazon'un 20 bine yakın çalışanı koronavirüse yakalandı E-ticaret devi Amazon'un 20 bine yakın çalışanı koronavirüse yakalandı         
07:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 14:38:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karayolları 81. Şube Şefliğinin yeri Battalgazi Belediyesi'ne devredilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei