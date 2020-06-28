Karayolları Bölge Müdürü Güzel, Bigadiçlilere altgeçit müjdesi verdi - Son Dakika

Karayolları Bölge Müdürü Güzel, Bigadiçlilere altgeçit müjdesi verdi

Bigadiç ilçesinde, Belediye Başkanı İsmail Avcu'yu ziyaret eden Bursa Karayolları 14.Bölge Müdürü Ömer Güzel, ilçe girişine alt geçit yapılacağını söyledi.

Bigadiç ilçesinde, Belediye Başkanı İsmail Avcu'yu ziyaret eden Bursa Karayolları 14.Bölge Müdürü Ömer Güzel, ilçe girişine alt geçit yapılacağını söyledi. Başkan Avcu ve Başkan Yardımcısı Süleyman Saran ile birlikte alt geçit yapılacak alanda, inceleme yapan Güzel, alt geçit için önümüzdeki günlerde çalışmaya başlayacaklarını anlattı.


Bigadiç girişindeki Sındırgı ve Simav kavşağında alt geçit yapılması için Belediyenin girişimleri olumlu sonuçlandı. Belediye Başkanı İsmail Avcu'yu ziyaret eden Karayolları 14.Bölge Müdürü Ömer Güzel, yapılacak alt geçit için bilgi verdi. Daha sonra altgeçidin yapılacağı alanda inceleme yapan Güzel, " Bigadiç mesire yeri ve Millet Bahçesine geçişi sağlamak için buraya bir altgeçit yapacağız. Bunu yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz. Bu gün alanda inceleme yaptık. İnşaatına kısa sürede başlayacağız" dedi. Bölge Müdürü Ömer Güzel'e teşekkür eden Ak Partili Belediye Başkanı İsmail Avcu, da "İlçemizde Türkiye'nin en büyük Millet Parkını yapıyoruz. Burada yapılacak alt geçit Millet Parkı ile mesire yerine geçişi kolaylaştıracak. Bölge müdürümüz Ömer Güzel alanda inceleme yaptı. Müjde verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

İsmail Avcu, Sındırgı, Bigadiç, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 14:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karayolları Bölge Müdürü Güzel, Bigadiçlilere altgeçit müjdesi verdi - Son Dakika

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