Üye Girişi
Karayolları Bölge Müdürü Turgay Çolak'tan Kanal İstanbul açıklaması - Son Dakika

Karayolları Bölge Müdürü Turgay Çolak'tan Kanal İstanbul açıklaması

15.06.2021 15:33

Karayolları Bölge Müdürü Turgay Çolak'tan Kanal İstanbul açıklaması Karayolları Bölge Müdürü Turgay Çolak: "Çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir.

Karayolları Bölge Müdürü Turgay Çolak'tan Kanal İstanbul açıklaması

Karayolları Bölge Müdürü Turgay Çolak: "Çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir."

Şantiye alanındaki çalışmalar ise drone ile havadan görüntülendi

İSTANBUL - Karayolları İstanbul Bölge Müdürü Turgay Çolak Kanal İstanbul Projesinin başlangıcı olan Sazlıdere Barajı Köprüsü şantiyesinde yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarının durduğu yönündeki iddialarını yalanlayarak, "Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" dedi. Şantiye alanındaki çalışmalar ise drone ile havadan görüntülendi.

Kanal İstanbul Projesinin ilk ayağı olan Sazlıdere Barajı Köprüsü için çalışmalar sürerken, Karayolları İstanbul Bölge Müdürü Turgay Çolak, projle ilgili açıklama yaptı. İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarının durduğu yönündeki iddialarını yalanlayan Çolak, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bildiğiniz gibi ülkemizin hemen hemen her noktasında büyük projeler ile çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu projelerimizden yapım çalışmasını bitirdiklerimizi vatandaşımızın hizmetine açarken hemen hemen her gün bunlara yeni projeler eklenmektedir. Bugün de yine bakanlığımız tarafından yürütülen Başakşehir - Kayaşehir - Bahçeşehir yolu Kanal İstanbul Geçişi Sazlıdere Köprümüzün şantiyesindeyiz. Bu köprü de çalışmalarımız 29 Mayıs tarihinde başlamış olup hem batı hem doğu plonunda çalışmalarımız hızlanarak artmaktadır. Şuanda şantiyemizde iş kalemleri ve pandemi kurallarına uygun şartlarda 165 personelimiz çalışmaktadır. Köprümüzün kısaca teknik bilgilerine değinecek olursak, köprümüz gergin eğik askı tipinde yapılacak bir köprü olup orta açıklığı 440 metre yan açıklığı ile beraber gergin eğik askılı köprümüzün açıklığı 860 metre yaklaşık viyadükleri ile beraber ise toplam açıklığımız bin 610 metreye ulaşmaktadır. Köprümüzün yapım süresi 3 yıl olarak düşünülmüşken yüklenicimiz ile yaptığımız revize iş programı ile bunu 2 yıla düşürdük. Köprümüzün kule yüksekliği 196 metre olup 4 gidiş 4 geliş olarak tasarlanmış toplam platfrom genişliğimiz 46 metre olacak şekilde projelendirilmiştir. Görmüş olduğunuz gibi çalışmalarımız da tüm hızıyla 2 kule temelinde de devam etmektedir. Biz kendi çalışma alanımızda çalışmalarımızı sürdürdüğümüz için amacımız Bakanımız ve sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlamaktır" ifadelerini kullandı.

Açıklama sonrasında Karayolları Bölge Müdürü Turgay Çolak ve beraberindeki heyet şantiye alanındaki çalışmaları inceledi.

Çalışmalar drone ile havadan görüntülendi

Şantiye alanındaki çalışmalar drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde iş makinelerinin hummalı çalışması yer alıyor.

(BT-RU-BA-Y)

Karayolları Bölge Müdürü Turgay Çolak'tan Kanal İstanbul açıklaması
Karayolları Bölge Müdürü Turgay Çolak'tan Kanal İstanbul açıklaması
Karayolları Bölge Müdürü Turgay Çolak'tan Kanal İstanbul açıklaması
Karayolları Bölge Müdürü Turgay Çolak'tan Kanal İstanbul açıklaması
Karayolları Bölge Müdürü Turgay Çolak'tan Kanal İstanbul açıklaması
Karayolları Bölge Müdürü Turgay Çolak'tan Kanal İstanbul açıklaması
Karayolları Bölge Müdürü Turgay Çolak'tan Kanal İstanbul açıklaması
Karayolları Bölge Müdürü Turgay Çolak'tan Kanal İstanbul açıklaması

istanbul büyükşehir belediyesi, Sazlıdere Barajı, Turgay Çolak, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karayolları Bölge Müdürü Turgay Çolak'tan Kanal İstanbul açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor 17:11 Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor Galatasaray'a, Rusya'dan 4 önemli kulüp Marcao'nun fiyatını sordu 17:07 Galatasaray'a, Rusya'dan 4 önemli kulüp Marcao'nun fiyatını sordu Koronavirüsle mücadele sürüyor! Bu hızla ilerlersek eylülde tüm nüfus aşılanmış olacak 17:01 Koronavirüsle mücadele sürüyor! Bu hızla ilerlersek eylülde tüm nüfus aşılanmış olacak
NATO Zirvesi sonrasında tüm gözler Afganistan'a döndü! İşte Hamid Karzai Havalimanı'nın önemi 16:55 NATO Zirvesi sonrasında tüm gözler Afganistan'a döndü! İşte Hamid Karzai Havalimanı'nın önemi Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla 16:33 Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla 17 yıl sonra Jennifer Lopez ve Ben Affleck yeniden dudak dudağa 16:00 17 yıl sonra Jennifer Lopez ve Ben Affleck yeniden dudak dudağa
Ziyaretçiler için TBMM'ye girişlerde aşı kartı zorunluluğu getirildi 15:48 Ziyaretçiler için TBMM'ye girişlerde aşı kartı zorunluluğu getirildi 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü 15:25 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü

Son Dakika Haberleri
17:14 Yeni sperm modeli insanlığın üremesini sağlayabilecek! Bilim insanlarından umut verici araştırma
17:12 Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı
17:11 Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor
17:06 Galatasaray'a, Rusya'dan 4 önemli kulüp Marcao'nun fiyatını sordu
17:00 BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda
16:56 Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor
16:47 Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti
16:33 Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla
16:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan lideri Aliyev, iki ülke arasında Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı
16:05 Mustafa Cengiz yine ortalığı karıştıracak: Beşiktaş'ı şikeyle suçlamıyorum ama belge var
Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı         
17:13
Bilim insanlarından umut verici araştırma! Yeni sperm modeli insanlığın üremesini sağlayabilecek Bilim insanlarından umut verici araştırma! Yeni sperm modeli insanlığın üremesini sağlayabilecek         
17:10
BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda         
17:01
Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor         
16:57
Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti         
16:47
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan lideri Aliyev, iki ülke arasında Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan lideri Aliyev, iki ülke arasında Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı         
16:19
Balıkesir'de cezaevinden izinli çıkıp, anne babasını öldürdü Balıkesir'de cezaevinden izinli çıkıp, anne babasını öldürdü         
15:49
Umut Meraş konusuyla ilgili Caner'in savunması, sosyal medyada espri konusu oldu Umut Meraş konusuyla ilgili Caner'in savunması, sosyal medyada espri konusu oldu         
15:46
Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti         
15:17
Oyuncu Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak Oyuncu Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak         
15:04
Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi         
14:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti! Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti!         
14:20
Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim? Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?         
14:15
Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı         
13:24
Taşa yazılan Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!         
12:02
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti         
10:18
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 17:17:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karayolları Bölge Müdürü Turgay Çolak'tan Kanal İstanbul açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement