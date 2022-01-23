KARDA MAHSUR KALAN VATANDAŞLARIN İMDADINA TOROSLAR BELEDİYESİ KOŞTU - Son Dakika

TOROSLAR ilçesinin yüksek kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışından etkilenen vatandaşların ve hastaların imdadına belediye ekipleri koştu.

Toroslar Belediyesi, yaylalarda 1 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle yolların kapanmaması için 7 gün 24 saat teyakkuz halinde çalışıyor. Karla mücadele ekipleri bir yandan iş makineleriyle yol açma çalışmalarını sürdürürken, Acil Durum Afet Ekipleri de gece saatlerinde yolda mahsur kalan vatandaşlara anında ulaştı. Gelen yardım çağrısı üzerine harekete geçen ekipler; Arslanköy, Kurudere, Güzelyayla, Kepirli, Soğucak ve Ayvagediği Mahalleleri'nde kara gömülen araç sahiplerini kurtardı. Zor anlar yaşayan vatandaşlar ise yapılan hızlı müdahaleden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a ve ekibine teşekkür etti.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da ekiplerin teyakkuz halinde çalıştığını belirterek, "Yaylalarımızda kar yağışı devam ediyor. Kar yağışının yoğun olduğu yüksek kesimlerde yaşayan hemşehrilerimizin sorunsuz bir kış mevsimi yaşamaları için iş makinelerimizi ve ekipmanlarımızı bu bölgelere seferber etmiş durumdayız. Hemşehrilerimiz, herhangi bir olumsuzluk durumunda belediyemizin telefonunu arayarak ekiplerimize ulaşabilirler. Araç sahiplerinden de isteğimiz yola tedbirli çıkmaları ve dikkatli olmalarıdır" dedi.