Kardan gelin ilgi odağı oldu - Son Dakika

Denizli'nin Çameli ilçesinde tekstil işçisi Mustafa Güngör ve arkadaşlarının yaptığı kardan gelin görenlerin ilgisini çekti.Denizli'de yaşayan tekstil işçisi Mustafa Güngör (35), kar yağışının ardından hafta sonu tatili için ailesinin yaşadığı Çameli ilçesindeki Cevizli Mahallesi'ne gitti. Burada karın keyfini çıkaran Güngör, arkadaşıyla birlikte 1.5 metre boyunda kardan gelin yaptı. Güngör, kardan gelinin başına kırmızı yazma örtüp beline de kuşak bağladı. Güngör, arkadaşlarıyla birlikte mizah amacıyla kardan gelin yaptıklarını belirtip, Mahallemizde kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı. Her yerde kardan adamlar var. Bizde eğlence amacıyla kardan gelin yapmaya karar verdik. Görenler kardan gelini çok beğeniyor. Onun fotoğrafını çekiyor. 'Gelin güzel ama yaza çıkmaz' diyorlar dedi.