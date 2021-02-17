Kardan kapanan yollar açılıyor - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği, Akseki, Gündoğmuş, İbradı, Korkuteli, Elmalı ile Alanya, Gazipaşa ve Kumluca'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması yapıyor. Kar yağışı nedeniyle ulaşımın kısıtlandığı yollar açılırken, buzlanma ihtimaline karşı kar küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor.

Yurt genelinde etkili olan soğuk havanın Antalya'nın iç kesimlerinde kar yağışına neden olması üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, çalışma başlattı. Kar yağışının etkili olduğu Akseki'de ulaşımda aksama yaşanmaması ve olası kazaların önüne geçmek adına grup yollarında kar temizlik çalışması gerçekleştirildi. Buzlanmaya karşı tuzlama yapıldı.

"Ekipler görev başında"

Akseki'de Karakışla, Ceceler, Günyaka, Susuzşahap, Değirmenlik, Süleymaniye, Bademli Mahalleleri ile Cevizli, Salihler, Kuyucak, Gümüşdamla, Çınardibi Mahallelerinin kar biriken grup yolları iş makineleriyle temizlendi. Büyükşehir ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması ve yolların açık kalması için küreme ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

"İlçelerde yoğun çalışma"

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, aynı zamanda Elmalı Küçüksöle, Büyüksöle, Geçmen, Elmalı Ovacık, Korkuteli ilçesi Beğiş, Avdan, Manay, Osmankalfalar, Taşkesiği, Varsak Yaylası ile Kumluca ilçesi Kuzca Büyükalan grup yollarında da çalışma yapıyor.

Gazipaşa Doğanca, Gökçesaray, Esenpınar, Çimenbağ, Yenigüney grup yollarında karla mücadele devam ediyor. Alanya Taşatan, Gündoğmuş ve İbradı'da da kar yağışından kapanan grup yollarında greyderle yol açma çalışması yapan ekipler, ulaşımı rahatlatıyor. - ANTALYA