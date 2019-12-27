Kardelen'e yeni tekerlekli sandalye hediye edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kardelen'e yeni tekerlekli sandalye hediye edildi - Son Dakika

Kardelen'e yeni tekerlekli sandalye hediye edildi

6 saat önce

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, bedensel engelli 9'uncu sınıf öğrencisi Kardelen Sinan'ı ziyaret ederek, kendisine tekerlekli sandalye hediye etti.

Kardelen'e yeni tekerlekli sandalye hediye edildi, System.String[]

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, bedensel engelli 9'uncu sınıf öğrencisi Kardelen Sinan'ı ziyaret ederek, kendisine tekerlekli sandalye hediye etti.

Anadolu Ajansının servis ettiği "Tekerlekli sandalyeyle okula giden Kardelen'e en büyük destek arkadaşından" adlı haberin ardından Kılınç, öğrenciyi Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ziyaret etti.

Kardelen'in kullandığı tekerlekli sandalyenin eskidiğini fark eden Kılınç, öğrenciye yeni bir tekerlekli sandalye hediye etti.

Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kardelen Sinanı okulunda ziyaret ettiğini ve kendisine tekerlekli sandalye hediye ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Kardelen, doğuştan engelli bir öğrencimiz. Ayrıca kendisinin ayakları tutmuyor. Kardelen'e yaklaşık iki yıl önce beyin ameliyatı yapılmıştı. Amacımız farkındalık yaratmak. Kızımızın engelleri aşması için var gücümüzle destek olmak. Her birimiz engelli olabiliriz. Engelli kardeşlerimizin yaşama tutunma noktasında elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kardelen'in her türlü ihtiyacının giderilmesi için hazırız."

Kardelen Sinan da duyarlılığından dolayı Başkan Kılınç'a teşekkür ederek, "Başkan Kılınç gibi insanlar iyi ki var. Diğer engelli kardeşlerimizin de hayata küsmemesi lazım. Mücadeleyi elden bırakmamak gerekiyor. Yeni bir tekerlekli sandalyeye kavuştuğum için ayrıca mutlu oldum." dedi.

Süleyman Kılınç, Dumlupınar, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:12 Kaynak: AA
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