Kardelen TV yeni frekansında yayınlarına devam ediyor - Son Dakika

Kardelen TV yeni frekansında yayınlarına devam ediyor

Anadolu'nun dünyaya açılan penceresi Kardelen TV, yeni frekansında daha güçlü ve daha yüksek çözünürlükle yayınlarına devam ediyor.

Anadolu'nun dünyaya açılan penceresi Kardelen TV, yeni frekansında daha güçlü ve daha yüksek çözünürlükle yayınlarına devam ediyor.

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Uzun yıllardır Erzurum'un ve bölgenin sesi olmayı başaran Kardelen TV yayın kalitesini arttırmak amacı ile TÜRKSAT uydusundan belirlediği yeni bir frekans adresi üzerinden yayınlarına devam ediyor. Her geçen gün yenilediği teknolojik alt yapı yatırımlarına bir yenisini daha ekleyen Kardelen TV artık 16: 9 video formatında ki yayın çıkışı ile Erzurum ve Bölge illerinin sesi olmaya devam edecek.


Kardelen Tv Yaptığı yayınlarla ülke gündemini yakından takip eden seviyeli tartışma programları, anlık canlı bağlantılar, bölgenin kültürel ve sosyolojik yapısını ele alan programları ile büyük kitlelere ulaşmayı başardı. Gün içi haber bültenleri ile günün sıcak gelişmelerini izleyicilere aktaran Kardelen TV ana haber bülteni ile ülkenin siyasi gündeminin yanı sıra Erzurum ve Bölge illerinde yaşanan olayların detayları ve BB. Erzurumspor ile ilgili tüm detayları en doğru şekilde izleyicilere aktarıyor.


1 Temmuz itibari ile TÜRKSAT uydusu üzerinden (frekans: 12685 Mhz - Sembol: 30000 - Polarization: Vertical (V) Dikey - Fec: 5/ 6) frekans bilgileri üzerinden yayınlarına devam edecek. D Smart 176. Kanalda da yayınlarını sürdüren Kardelen TV yeni yayın döneminde de hem Ülke Gündemini yakından takip eden programları ile hem de Erzurum ve Bölge kültürünü ön plana çıkaran programlarla izleyicilerine hizmet vermeye devam edecek. - ERZURUM

Erzurum, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 16:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kardelen TV yeni frekansında yayınlarına devam ediyor - Son Dakika

Son Dakika

21:46 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Teknik direktör konusunda bir kişiye odaklandık 21:33 Cezaevinden izinli çıkan şahıs, eski karısı tarafından sokak ortasında başından silahla vuruldu 21:25 Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi 20:58 Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor 20:34 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz 20:24 Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi 20:16 Cem Yılmaz, Netflix'le arayı düzeltti 19:56 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı 19:53 Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 18:20 Yaz ortasında sıcaklar kavururken Süphan beyaza büründü 18:07 F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı 16:25 Para için arkadaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahsa müebbet hapis cezası verildi 15:45 Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı
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