Son Dakika Haberleri: Kardemir Karabükspor'da Hedef Galibiyet

Kardemir Karabükspor'da Hedef Galibiyet

32 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Taner Öcal, 3 Mart Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Ümraniyespor maçında oyuncularına güvendiğini belirtti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Taner Öcal, 3 Mart Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Ümraniyespor maçında oyuncularına güvendiğini belirtti.

Öcal, Hasan Doğan Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ümraniyespor'un formda olduğunu söyledi.

Ümraniyespor'un moral, motivasyon ve takım olarak iyi durumda olduğunu ifade eden Öcal, "Ziraat Türkiye kupasında da yarı finale çıktılar. Ama biz geçen hafta yenilmiş olsak da oyun anlamında iyiydik. Çocuklarımızın tecrübesizliği ve yaşlarının küçük olması maalesef kırılma anları çok oluyor. Çok ciddi bir rakiple oynayacağız. Bu maç için de çocuklarıma güveniyorum. İnşallah oradan güzel bir futbolla, güzel bir sonuçla ayrılırız diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Kardemir Karabükspor yarın olağan üstü genel kurulu yapılacağının hatırlatılması üzerine Öcal, şunları kaydetti:

"Tabii saha dışındaki olay bizleri de etkiliyor. Mehmet Yüksel başkan aday olacak mı olmayacak mı, onu da bilmiyoruz, bir belirsizlik var. Her zaman söylediğimiz gibi biz Mehmet Yüksel başkan ile geldik. O kaldığı sürece buradayız. Ama şu da bir gerçek ki, o belirsizlik maalesef bizde de sporcularda da bir etki ediyor. Onu da bekliyoruz, bir an önce her şey netleşsin ki, en azından bizler oluruz ya da olmayız. Ama en azından bu takımın geleceği açısından nelerin yapılması gerektiği açısından biraz netlik olur."

Ümraniyespor maçı hazırlıkları

Kırmızı-mavili ekip, 3 Mart Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Öcal yönetiminde Hasan Doğan Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda top kapma, koordinasyon, taktik ve çift kale maç yapıldı.

İdmana sakatlığı bulunan Yusuf Akbulut katılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:51 Kaynak: AA

Spor
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