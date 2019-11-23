Kardemir Karabükspor'un eski başkanlarından Ziya Ünsal toprağa verildi

Ünsal, 11 Aralık 2017-21 Şubat 2018 tarihlerinde o dönem Süper Lig'de yer alan Kardemir Karabükspor'un başkanlığını yapmıştı.

Ünsal'ın cenazesi, burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Safranbolu ilçesi Kuzyakahacılar köyünde defnedildi.

Ankara 'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ünsal için, Karabük Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

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