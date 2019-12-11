Kardeş ülke Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü'nde duygu dolu sözler - Son Dakika

Kazakistan'ın bağımsızlığının 28. yıldönümü Ankara'da da kutlandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katıldığı resepsiyonda, "Türk Konseyine dahil olan 5 ülkeyle beraber 'tek millet beş devlet' ifadesini kullanmaya başlayacağız" dedi. Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ise, "Birlik olmadan dirlik olmaz' biz ayrı ayrı iki devletiz ama tarihin bağları ile inşallah geleceğe 'tek devlet olarak tek millet olarak' yürüyeceğiz" diye konuştu.



Kazakistan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü Ankara'da düzenlenen bir dizi etkinliklerle devam etti. Akşam saatlerinde Kazakistan Büyükelçiliği günün anlam ve önemine ilişkin resepsiyon verdi. Resepsiyona TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve davetliler katıldı.



Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly resepsiyonda yaptığı konuşmasında, "28 yıl önce ilan ettiğimiz bağımsızlık ateşi, asırlardır tarih sahnesinde mücadelesini sürdüren Kazak halkını tarihinde büyük bir sıçrama noktası ve aynı zamanda ulus olarak bundan sonra başaracaklarımızın sarsılmaz temeli olmuştur. Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki bağımsızlığımız ardından kardeş Türkiye'nin her türlü desteğini görmüş ve Kazakistan olarak da bizler her zaman Türkiye'nin yanında bulunmuşuzdur ve bulunmaya devam edeceğiz. 2019 senesi ülkemiz ve yönetim siyaset dünyası için tarihi öneme sahip bir yıl oldu. Ulusun ebedi lideri konumunda olan Sayın Nazarbayev'in önderliğinde uygulanan başarılı stratejiler sayesinde Kazakistan yüksek orta refah düzeyine ulaşmıştır. BM tarafından çok yüksek insani gelişime sahip ülkeler arasına girmeyi başarmıştır. Bu sene tarihi anlamlı bir karar ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teklifi ile Sayın Nazarbayev'e Türk Konseyi ömür boyu onursal başkanı unvanı verilmesi ise Kurucu Cumhurbaşkanımızın ve ülkemizin Türk dünyasının bütünleşmesinde oynadığı müstesna rolünün altını bir kez daha çizmiştir. İki ülke arasında ticaret ve yatırım ilişkilerimizi güçlendirme konusun çok önemli toplantılar yaptık Kazakistan ve Türkiye arasında ticaret hacmi 3 milyar doları aştı. Kazakistan ve Türkiye arasından yatırımın 6 milyar doları geçmesini öngörülmektedir. Ortak bir atasözü vardır; 'Birlik olmadan dirlik olmaz' biz ayrı ayrı iki devletiz ama tarihin bağları ile inşallah geleceğe 'tek devlet olarak tek millet olarak' yürüyeceğiz" diye konuştu.



TBMM Başkanı Şentop ise, "Dost ve kardeş Kazakistan'ın bağımsızlığının 28. yıl dönümü Kazakistan halkını Kazakistanlı kardeşlerimi tebrik ediyorum bu sevinçlerini mutluluklarını her zaman paylaştığımızı ifade etmek isterim. Türkiye, Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmakla gurur duymaktadır. Kazakistan'ın sevinci bizim sevincimizdir, Kazakistan'ın kederi bizim kederimizdir. İstikrar ve kalkınma yolundaki büyük hamlesini yakından takip ediyoruz ve bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Türkiye Kazakistan ilişkilerinin iki ülke ilişkisi ötesinde aynı ataların torunları olan halkların milletlerin dostluğu ile beraber özel bir ilişki mahiyetindedir. Bizim Azerbaycan ile Türkiye için kullandığımız tek millet iki devlet tabirini inşallah biz Kazakistan'da dahil Türk Konseyine dahil olan beş ülkeyle beraber tek millet 5 devlet diye kullanmaya başlayacağız" şeklinde konuştu. - ANKARA