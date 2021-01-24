Kardeşi enkaz altında kalan depremzede yaşadıklarını unutamıyor - Son Dakika

Elazığ merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde Malatya'nın Doğanyol ilçesinde kardeşini yitiren Basri Kara, deprem gecesi yaşadıklarını aklından çıkaramıyor.

58 yaşındaki Basri Kara, Doğanyol ilçesinin Gökçe Mahallesi'nde iki katlı kerpiç evin yıkılması sonucu hayatını kaybeden kardeşi Mustafa Kara'nın (49) acısını ilk günkü gibi yaşıyor.

Basri Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen Elazığ merkezli depremde yaşadıkları korku ve acının hala taze olduğunu söyledi.

Kara, kardeşinin evinin depremde yıkıldığını anlattı. Eşi ile 3 çocuğunun enkazdan kurtarılan kardeşinin ise cansız bedeninin AFAD ekiplerince çıkarıldığını ifade etti.

Deprem anında eşiyle korku içinde evden dışarı çıktıklarını ve elektriklerin kesildiğini belirten Kara, "El feneriyle kardeşimin evini gittim, kardeşimin kızı ve oğlu ağlıyor. 'Emmi babam betonun altında kaldı' dediler. Sonra cansız bedenini çıkardılar." ifadelerini kullandı.

Devletin kendilerine gerekli yardımı yaptığını dile getiren Kara, "Depremin ardından çadır, battaniye ve erzak geldi. Yardım gelmedi desek yalan söyleriz, Allah devletimize zeval vermesin. Deprem hiç aklımdan çıkmıyor, en küçük kardeşim öldü. Allah kimseyi kardeş acısıyla terbiye etmesin. Yüreğim yandı." diye konuştu.