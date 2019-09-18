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Kardeşine kızı vermedikleri için dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

Hatay'da, kardeşine verilmeyen kızın bir başkasıyla nişanlandırılmasına öfkelenen kişi pompalı tüfekle dehşet saçtı.

Kardeşine kızı vermedikleri için dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Hatay'da, kardeşine verilmeyen kızın bir başkasıyla nişanlandırılmasına öfkelenen kişi pompalı tüfekle dehşet saçtı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.

Olay, Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre N.D., kuzeni Bilem Doğru'yu (23) erkek kardeşine istedi. Ailenin kabul etmemesi üzerine iki aile arasında husumet yaşandı. Daha sonra kuzeninin ailesinin Bilem Doğru'yu bir başkasına nişanladıklarını öğrenen ağabey N.D., düğüne bir hafta kala ailenin evini damadın ailesi ile beraber otururlarken bastı. Önce evin arka penceresinden pompalı tüfekle eve arka arkaya ateş eden N.D., daha sonra da evin giriş kısmından duvara arka arkaya ateş etti. Olayda, Bilem Doğru, ağabeyi İbrahim Doğru (33), nişanlısı Mahmut Şaban Afsal (28) hayatını kaybetti. Bilem Doğru'nun annesi G.D., babası O.D. ve damadın annesi Ç.A. ağır yaralı olarak Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dehşet saçan N.D.'nin olay sonrası kayıplara karıştığı öğrenildi.

(Mehmet Bayrak/İHA)

Karaali, Antakya, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:25 Kaynak: İHA
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