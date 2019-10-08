Kardeşini öldürdüğü, yeğenini yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yaklaşık 7 ay önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşini silahla öldürdüğü, yeğenini yaraladığı iddaisıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün Yenimahalle'deki evinde gözaltına alınan ve Keskin İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen şüpheli Y.A'nın işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olay



İlçeye bağlı Barakobası köyünde, 10 Mart'ta, Y.A. ile kardeşi Ramazan A. ve yeğeni Murat A. arasında Üçkuyu mevkisinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A, üzerindeki silahla kardeşi ve yeğenini silahla vurmuştu.



Olayda Ramazan A. yaşamını yitirmiş, Murat A. ise yaralanmıştı.