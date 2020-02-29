Kardeşinin ilaçları bozulmasın diye güneş enerjili seyyar buzdolabı yaptı - Son Dakika

İTÜ Geliştirme Vakfı Beylerbeyi Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Mustafa Mert Cevahir, kardeşinin ilaçlarının bozulmaması için yaptığı güneş enerjili seyyar buzdolabı ile 4. Uluslararası Tu¨rk Du¨nyası Bilim ve Ku¨ltu¨r S¸enligˆi Buluş ve Proje Yarışması'nda finale kalmayı başardı.

Cevahir, geçen yıl ailesiyle yaz tatilindeyken kardeşinin soğuk tutulması gereken ilaçlarının sıcak havada bozulmasından yola çıkarak güneş enerjisiyle çalışan seyyar buzdolabı projesini geliştirdi.

Okuldaki öğretmenlerinin yönlendirmesiyle kendi güneş paneli bulunan, ısı kontrollü ve bataryalı buzdolabı yapan Cevahir, bu çalışmasıyla başvurduğu Uluslararası Türk Dünyası 4. Bilim Kültür Şenliği Buluş ve Proje Yarışması'nda 3 bin proje arasından finale kaldı.

Beylerbeyi'ndeki okulunda AA muhabirine projeyi anlatan Mustafa Mert Cevahir, kardeşinin ilaçlarının sıcaktan bozulmasına üzüldüğünü ve bu projeyi hayata geçirmeye karar verdiğini belirtti. Cevahir, "Ailemle tatile gitmiştik. Kardeşimin rahatsızlığı vardı. İlaçlarının soğuk tutulması gerekiyordu. Sıcaktan ilaçları bozuldu. Bu ilaçları tekrar temin etmek zor olmuştu. Projemi evde tasarladım, okulda öğretmenlerimin desteği ile gerçekleştirdim." dedi.

Günümüzde daha çok temiz enerjiye ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Cevahir, "Temiz enerjili olması için solar panel, hafif olması için strafor gövde kullandım. Solar panelden elde edilen enerjiyle bataryamızı dolduruyoruz. Buradan sıcaklık kontrol rölesine gelen akım ile soğutmayı yapan peltier maddeye akım geliyor. Isı kontrol ünitesi sayesinde hedeflenen sıcaklığa ulaşıldığında soğutma duruyor." diye konuştu.

Bulduğu sistemin farklı amaçlarla da kullanılabileceğini dile getiren Cevahir, "Bu sistem organ nakillerinde taşıma amaçlı kullanılabilir. Peltier sistem ters çevrilerek ısıtma amaçlı da kullanılabilir. Kapalı otobüs durakları, güvenlik kulübeleri enerji kaynağına ihtiyaç duymadan ısıtılabilir." ifadelerini kullandı.

"Kendisini destekledik ve çok güzel bir sonuç elde ettik"

Cevahir'in fen bilimleri öğretmeni Hale Ünal, projeyi öğrencisinin tek başına tasarlayıp uyguladığını ifade ederek, "Biz sadece Mustafa'ya destek olduk. Peltier adı verilen malzeme, elektrik enerjisi aldığında bir tarafı sıcak bir tarafı soğuk olacak şekilde çalışıyor. Mustafa, peltierin başka uygulamalarından esinlenerek bu projeyi geliştirdi. Kendisi bana fikirle geldiğinde çok heyecanlandık. Kendisini destekledik ve çok güzel bir sonuç elde ettik. Yarışmada Türk okullarından 48, yabancı okullardan 52 proje ile birlikte finale kaldık. Öğrencimize finalde başarılar diliyoruz. Umarım orada da başarılı olacağız." dedi.

İTÜ Geliştirme Vakfı Beylerbeyi Ortaokulu Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Sevgi Döndü, okulun fen bilimleri çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Öğrencilerimizin akademik başarıları bizim için çok önemli ancak hayatta karşılaştıkları bir probleme çözüm bulmalarının da onlara çok şey kattığını düşünüyoruz. Eminim ki Mustafa, hem kendisini hem okulumuzu hem de ülkemizi en güzel şekilde temsil edecek." diye konuştu.

Ankara'da 5-7 Mart'ta düzenlenecek 4. Uluslararası Tu¨rk Du¨nyası Bilim ve Ku¨ltu¨r S¸enligˆinde finale kalan projelerin sunumları yapılacak, dereceye giren öğrencilere ve öğretmenlerine toplam 40 bin lira değerinde ödül verilecek.