Başakşehir'de kardeş kavgası: Sopa, kemer ve bıçaklar havada uçuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Başakşehir'de kardeş kavgası: Sopa, kemer ve bıçaklar havada uçuştu

Haberin Videosunu İzleyin
Başakşehir\'de kardeş kavgası: Sopa, kemer ve bıçaklar havada uçuştu
08.12.2025 09:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Başakşehir\'de kardeş kavgası: Sopa, kemer ve bıçaklar havada uçuştu
Haber Videosu

Başakşehir'de mal paylaşımı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sopa, kemer ve bıçaklarla yapılan saldırılarda bir kardeş yaralanırken, 12 kişi gözaltına alındı.

Başakşehir'de iki kardeş arasında mal paylaşımı nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine sopa, kemer ve bıçaklarla saldırdı.

YARALILAR AMBULANSLARLA HASTANELERE KALDIRILDI

Olay, Bayramtepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki kardeş arasında başlayan tartışma kısa sürede çevredeki akrabaların da dahil olmasıyla büyüdü. Kavgada sopa, kemer ve bıçaklar havada uçuştu. Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmak için büyük çaba gösterdi. Kavga sırasında kardeşlerden birinin bıçaklanarak yaralandığı ileri sürüldü. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 12 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: İHA

Başakşehir, Güvenlik, 3-sayfa, Kavga, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Başakşehir'de kardeş kavgası: Sopa, kemer ve bıçaklar havada uçuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Yengesine mesaj atıp buluşmaya çağıran kişiyi önce dövdü, sonra silahla vurdu Yengesine mesaj atıp buluşmaya çağıran kişiyi önce dövdü, sonra silahla vurdu
İstanbul’un göbeğinde korkutan görüntü Binlercesi kıyıya vurdu İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü! Binlercesi kıyıya vurdu
ABD’de yayımlanan analiz Türkiye’yi yeni jeopolitik mimarinin merkezine koydu ABD'de yayımlanan analiz Türkiye'yi yeni jeopolitik mimarinin merkezine koydu
Zirveye damga vurdu Suudi Arabistanlı yetkiliden İsrail’i küplere bindirecek çıkış Zirveye damga vurdu! Suudi Arabistanlı yetkiliden İsrail'i küplere bindirecek çıkış
Şanlıurfa’da kaza: İki kardeş hayatını kaybetti Şanlıurfa'da kaza: İki kardeş hayatını kaybetti
Fenerbahçe’ye Nelson Semedo’dan kötü haber Fenerbahçe'ye Nelson Semedo'dan kötü haber
Komşusuna ağaç kesiminde yardım ederken hayatını kaybetti Komşusuna ağaç kesiminde yardım ederken hayatını kaybetti

11:03
Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar’dan haber var
Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar'dan haber var
10:35
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
10:32
Bahis soruşturmasında gözaltına alınan 37 şüpheli adliyeye sevk edildi
Bahis soruşturmasında gözaltına alınan 37 şüpheli adliyeye sevk edildi
10:12
Genel Başkanlığa yeniden seçilen Hüseyin Baş’tan iddialı sözler: Türkiye’nin sorunlarını 1 yılda çözeriz
Genel Başkanlığa yeniden seçilen Hüseyin Baş'tan iddialı sözler: Türkiye'nin sorunlarını 1 yılda çözeriz
09:53
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor Ardındaki iddia vahim
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor! Ardındaki iddia vahim
09:53
Türkiye’nin yanı başında tarihi kare Şara’nın önemli bir isteği var
Türkiye'nin yanı başında tarihi kare! Şara'nın önemli bir isteği var
09:41
İstanbul’da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis şehit oldu
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis şehit oldu
09:19
Son ankette ezber bozan sonuçlar
Son ankette ezber bozan sonuçlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 11:11:20. #7.11#
SON DAKİKA: Başakşehir'de kardeş kavgası: Sopa, kemer ve bıçaklar havada uçuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.