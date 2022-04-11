Kardeşlerim 48. Bölüm Fragmanı | "Şov başlıyor..." - Son Dakika
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Kardeşlerim 48. Bölüm Fragmanı | "Şov başlıyor..."

11.04.2022 09:43

atv YouTube kanalına abone olun: http://atv.link/aboneüKardeşlerim 48. Bölüm Fragmanı | "Şov başlıyor.

atv YouTube kanalına abone olun: http://atv.link/aboneü

Kardeşlerim 48. Bölüm Fragmanı | "Şov başlıyor..."

#Kardeşlerim Her Cumartesi 20.00'de #atv 'de!?

?Kardeşlerim kanalına abone olmak için; https://bit.ly/3oKfCa7

?atv resmi YouTube kanalına abone olmak için; https://bit.ly/2Pddn3r

Oyuncular:

Celil Nalçakan (Akif Atakul),

Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül),

Ahu Yağtu (Suzan),

Simge Selçuk (Nebahat),

Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye),

Aylin Akpınar (Emel),

Onur Seyit Yaran (Doruk Atakul),

Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Melis Minkari (Aybike), Eren Ören (Kaan).

#Kardeşlerim

#Asdor

#AyBer

#OğHar

#KadMel

#SüsÖm

#TolCem

YORUMLAR
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Cumartesi, Youtube, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Kardeşlerim 48. Bölüm Fragmanı | 'Şov başlıyor...' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kardeşlerim 48. Bölüm Fragmanı | "Şov başlıyor..." - Son Dakika
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