Kardeşlerin fıkra gibi arazi kavgası - Son Dakika

Kardeşlerin fıkra gibi arazi kavgası

09.10.2020 12:21
Kardeşlerin fıkra gibi arazi kavgası, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde abi, kardeşin arazi üzerindeki yol anlaşmazlığı çözüm bulunamaz hale geldi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde abi, kardeşin arazi üzerindeki yol anlaşmazlığı çözüm bulunamaz hale geldi. Birbirlerinden şikayetçi olan kardeşlere, alanda yerleri bulunan komşularda karıştı. Aracını evinin garajından çıkartamayan kardeş ağabeyine tepki gösterdi. Araziyi Milli Emlak'tan satın aldığını söyleyen ağabey ise "Benim bunlara arazi verecek halim yok. Kusura bakmasınlar" diye yanıt verdi.

İddialara göre, ilçenin Perşembe beldesi Hacıibadi köyü'nde yaşayan Baloğlu ailesi evlerine giriş çıkış yaptıkları yolların abisi tarafından kapatıldığını söyledi. Abi Hüseyin Baloğlu Milli Emlak'tan aldığı yeri dikenli tel ile çevirerek hem babasının hem de kardeşinin evlerine giriş yolunu kapattı.

"34 senedir konuşmadığı abisi ile bu kez dikenli tel ayırdı"

Kaldığı eve gidecek yolu olmadığını söyleyen Osman Baloğlu; "Abim Milli Emlak'tan evimizin önündeki yeri satın alarak bizi ve babamı yolu olmayan ev olarak bıraktı. Ailemin bu dikenli tellerden geçme şansı kalmadı. Evimize giremez, hayvanlarımıza bakamaz olduk. Aracım evin altında kaldı, tarım makinelerimde öyle. Her yer dikenli telle çevrili olduğu için ne girebiliyoruz ne de kullanabiliyoruz. Ben ailem ile birlikte aşağıdaki kulübede yatar olduk. Babam yaşlı adam gece rahatsızlansa arabam evin garajında hapsolduğu için hastaneye getiremeyeceğim. 1965'ten beri babamın evinin yolu abimin arsayı satın almasıyla kapandı. Ben ve babam mağdur kaldık. Evimize gidecek yol istiyoruz" dedi.

"Evine dikenli tel ardından baktı"

Oğlunun yolu kapatmasıyla evine gidip gelemediğini söyleyen baba Durmuş Baloğlu; "91 yaşındayım. Ben kendimi bildim bileli bu yolu kullanırdım. Oğlum Hüseyin buradaki satın aldığı araziyi dikenle telle çevirince evime gelip gidemez oldum. Başka yolumda olmadığı için dışarıda kaldım. Her akşam bir başkasının evinde kalarak idare ediyorum. Bu yaşta dikenli telleri geçip evime giremem" diye konuştu.

Komşu Necati Koz da yıllarca hep beraber yeri ekip biçtiklerini söyleyerek, "Hüseyin bu araziyi almadan önce bize ihaleye girmememiz gerektiğini, yolumuzu göstereceğini söyledi. Şimdide yolu tamamen kapatarak sözünü tutmadı. Tartıştığımız günler, sonu karakolda şikayetle geçiyor. Yerlerimizden geçecek yol bile bırakmadığından adliyeye gidip şikayetçi olduk" dedi.

"Babam ve kardeşlerim benden şikayetçi oldu"

İhlas Haber Ajansı Muhabirinin ulaştığı Hüseyin Baloğlu da iddialara yanıt verdi. Baloğlu, babası ve kardeşlerinin kendisinden şikayetçi olduğunu belirterek "Ben o boş araziyi 2007 yılından beri Milli Emlak'tan kiralıyorum ve 2019 yılında da ihaleyle satın aldım. Milli Emlak'a 2020 yılında ölçtürdüm. Buraya ağla tutmak istedim. Benim sınır kökenlerimi kaldırıp attı. Arazisine ağla tutamayacağımı söyledi. Ben buraya yeniden kadastro getirdim. Yeri ölçtürdüm yine itiraz ettiler. Benim kimsenin yerine ihtiyacım yok. Hatta Hasan Koz'a orada fazladan yer bile bıraktım. Tapulu arazimi kapattım. Benim bunlara arazi verecek halim yok. Kusura bakmasınlar" dedi. - ZONGULDAK

Kardeşlerin fıkra gibi arazi kavgası
Kardeşlerin fıkra gibi arazi kavgası
Kardeşlerin fıkra gibi arazi kavgası
Kardeşlerin fıkra gibi arazi kavgası
Kardeşlerin fıkra gibi arazi kavgası
Kardeşlerin fıkra gibi arazi kavgası
Kardeşlerin fıkra gibi arazi kavgası

Zonguldak, Çaycuma, Emlak, Milli, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kardeşlerin fıkra gibi arazi kavgası - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan'a cepheyi dar etmişlerdi! Aliyev'in yardımcısı ilk kez açıkladı: Ordumuz Türkiye'de eğitim aldı Pandemide işleri azalan esnaf için emsal karar: Kirası yarıya düşürüldü Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı Türkiye çay ihracatından 9 ayda 12 milyon dolar kazandı Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? 'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer hukuk yoluna başvuracak Son Dakika! Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Putin'in davetiyle bir araya gelecek
Son Dakika! Hatay'da orman yangını! Rüzgarın savurduğu alevler yerleşim yerlerine sıçradı Son Dakika! Hatay'da orman yangını! Rüzgarın savurduğu alevler yerleşim yerlerine sıçradı         
12:02
Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi         
11:38
Altının gram fiyatı 489 lirayla rekor kırdı Altının gram fiyatı 489 lirayla rekor kırdı         
11:31
Ata yadigarı yangın gözetleme vazifesini gözünü kırpmadan sürdürüyor Ata yadigarı yangın gözetleme vazifesini gözünü kırpmadan sürdürüyor         
11:11
Norveç elenince Alexander Sörloth ve Erling Haaland'ın EURO 2020 rüyası da bitti Norveç elenince Alexander Sörloth ve Erling Haaland'ın EURO 2020 rüyası da bitti         
11:11
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir         
10:31
Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı         
10:14
Çağla Şıkel'den çocuk itirafı: Kız bebeğim olsun diye yumurtalarımı dondurdum Çağla Şıkel'den çocuk itirafı: Kız bebeğim olsun diye yumurtalarımı dondurdum         
09:40
Joachim Löw, Efecan Karaca'nın performansına hayran kaldı Joachim Löw, Efecan Karaca'nın performansına hayran kaldı         
09:21
Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var         
09:07
Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor         
08:59
Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci çetesi kayınvalideyi de borçlandırmış Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci çetesi kayınvalideyi de borçlandırmış         
08:39
Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu         
08:38
Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor         
08:23
MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı         
07:46
Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı         
20:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 12:41:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kardeşlerin fıkra gibi arazi kavgası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei