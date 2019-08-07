Kardeşlerin kullandığı otomobiller çarpıştı: 6 yaralı
40 dakika önce
ZONGULDAK'ta, iki kardeşin kullandığı otomobillerin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:52 Kaynak: DHA
ZONGULDAK'ta, iki kardeşin kullandığı otomobillerin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Zonguldak Ankara
karayolunun Üzülmez Tünelleri girişinde meydana geldi. Aynı istikamete giden Umut Kaya yönetimindeki 10 F 9376 plakalı otomobil ile Onur Kaya yönetimindeki 67 AP 110 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerden biri orta refüje çarparak takla attı. Kazada her iki otomobil de hurdaya dönerken, sürücüler Umut Kaya ve Onur Kaya, araçlarda bulunan Safiye Şenyerli (11), Yusuf Meriç
Kaya (1), Uğur Kaya
(24) ve Gül Kalıntaş (34) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bülent Ecevit Üniversitesi
Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOGRAFLI
Bu yöntem ile lüks otomobiller hayal olmaktan çıkıyor Denize düşen yaralı güvercini kurtarmak için canını hiçe saydı Gaziantep'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı Son dakika! Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması: ABD ile harekat merkezi kuruyoruz