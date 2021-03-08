Dün akşam aat 21.00 sıralarında Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi 35'inci Sokak'ta 2 kardeş bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavganın ardından A.Ç. evden aldığı pompalı tüfekle kardeşi A.Ç.'ye sokak ortasında ateş etti. Abisinin açtığı ateşle bacağından vurulan A.Ç., olay yerinden geçen taksi ile hastaneye kaldırıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli A.Ç., polis tarafından gözaltına alınırken, yaralanan kardeşi A.Ç.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Olayın hemen ardından sokak ortasında yerde yatan yaralıyı iki kişinin taksiye bindirmeye çalışması ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yerde kanlar içinde yatan A.Ç.'yi iki kişi yerden kaldırıp taksiye bindirmeye çalışıyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kardeşlerin tartışması kanlı bitti! Sokak ortasında pompalıyla yaralayıp kanlar içerisinde bıraktı - Son Dakika