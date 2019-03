Kardiyoloji Uzmanı Eser Acar 'Yılın Doktoru' Seçildi

MUĞLA - Marmaris Devlet Hastanesi'nde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Doktor Eser Acar, Muğla'da yılın doktoru seçildi. Acar, Ankara'da düzenlenen törenle ödülünü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın elinden aldı.

Marmaris Devlet Hastanesi'nde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Doktor Eser Acar, Muğla'da yılın doktoru seçildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından, 14 Mart Tıp Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla düzenlenen resepsiyona İl Sağlık Müdürü İskender Gencer ve Kardiyoloji Uzmanı Acar katıldı. Acar'a "Yılın Doktoru" ödülü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından takdim edildi. Başarılarını ekip çalışmasına bağlayan Acar, "Emeklerimizin bir sonucu olarak gerçekten beni gururlandıran bir şey. Yaklaşık yedi yıldır Marmaris'te çalışıyorum. Hastalarımızla, iyi bir hasta hekim ilişkisi yakaladık. Hastalarımıza şefkat ve empatiyle yaklaşıyoruz. Onlar da bizi çok sevdi. Tabi bu tek başına olan bir şey değil. Kardiyoloji bir ekip işi. Burada emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bizlerden hiçbir desteği esirgemeyen Başhekimimiz Ahmet Mutlu Arıcı'ya ve İl Sağlık Müdürümüz İskender Gencer'e de çok teşekkür ediyorum. Her zaman arkamızdalar, bize her türlü desteği veriyorlar. Hastalarımızın her türlü sıkıntısını ortadan kaldırmaya çalışıyoruz" dedi.

