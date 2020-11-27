"Karesi Öğretmen Akademisi" eğitimlerine devam ediyor - Son Dakika

"Karesi Öğretmen Akademisi" eğitimlerine devam ediyor

27.11.2020 13:39

Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan ve Proje Koordinasyon Ofisi tarafından faaliyetleri oluşturulan "Karesi Öğretmen Akademisi" eğitimlerine devam ediyor.

Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan ve Proje Koordinasyon Ofisi tarafından faaliyetleri oluşturulan "Karesi Öğretmen Akademisi" eğitimlerine devam ediyor. Son olarak Covid-19 süreci ve aşı çalışmaları kapsamında Cambridge Üniversitesi'nden Dr.Bugra Özer'i konuk eden Akademi; Balıkesir'de tek faaliyet gösteren akademi çalışması olması açısından da büyük ilgi görüyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü; "Balıkesir Valimiz Hasan Şıldak'ın himayelerinde yürüttüğümüz BİGEP projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz "Karesi Öğretmen Akademisi" eğitimlerinde bugün Cambridge aşı çalışmalarında görev alan Dr. Buğra Özer İngiltere'den konuğumuz oldu. Covid-19 kapsamındaki aşı ve ilaç çalışmaları konusunda keyifli ve verimli bir söyleşi gerçekleştirildi. Katılımlarından dolayı Kaymakam Abdulkadir Demir'e, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelime ve bütün meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. "Karesi Öğretmen Akademisi" etkinliklerine sürprizlerle devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR

Karesi Öğretmen Akademisi eğitimlerine devam ediyor
Karesi Öğretmen Akademisi eğitimlerine devam ediyor
Karesi Öğretmen Akademisi eğitimlerine devam ediyor
Karesi Öğretmen Akademisi eğitimlerine devam ediyor

Milli Eğitim Müdürlüğü, Koronavirüs, Balıkesir, Karesi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Karesi Öğretmen Akademisi' eğitimlerine devam ediyor - Son Dakika


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