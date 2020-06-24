Kargo ile gelen 320 tütün ele geçirildi - Son Dakika

Kargo ile gelen 320 tütün ele geçirildi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Karesi ve İvrindi ilçelerinde kaçak tütün Burhaniye ilçesinde de uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Karesi ve İvrindi ilçelerinde kaçak tütün Burhaniye ilçesinde de uyuşturucu operasyonu düzenledi. Jandarma ekipleri Karesi ilçesinde kargo ile gelen 320 kilo kaçak tütünü ele geçirdi.

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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak tütün mamulleri ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde İvrindi ilçesinde G.D. isimli şahsa ait işyerinde yapılan aramada; 6 kg. tütün, 27 bin adet makaron, 90 paket sigara kağıdı ve 17 adet sigara sarma makinesi ele geçirdi.


Uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Burhaniye ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.D., S.Ç. ve S.D isimli şahıslara ait araç ve ikametlerinde 21 Haziran 2020 günü yapılan aramalarda; 300 gram toz esrar, 3 adet sentetik uyuşturucu hap ve 16 adet tabanca fişeği ele geçirildi ve Karesi ilçesinde C.K., C.Ç. ve H.G. isimli şahıslara kargo yoluyla gelen kolilerde yapılan kontrollerde; 320 kg. tütün ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilmiş olup alınan talimatlar ile ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Karesi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:17 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kargo ile gelen 320 tütün ele geçirildi - Son Dakika
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