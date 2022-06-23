Karın ve bel yağlarından ameliyatla kurtulup atletik vücuda sahip oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Karın ve bel yağlarından ameliyatla kurtulup atletik vücuda sahip oldu

23.06.2022 13:52
Karın ve bel yağlarından ameliyatla kurtulup atletik vücuda sahip oldu

Spor ve diyetle fazla yağlarından kurtulamayan 32 yaşındaki Burak Çelik, Erzurum'da body contouring (vücut şekillendirme) ameliyatı ile atletik bir vücuda sahip oldu.

Spor ve diyetle fazla yağlarından kurtulamayan 32 yaşındaki Burak Çelik, Erzurum'da body contouring (vücut şekillendirme) ameliyatı ile atletik bir vücuda sahip oldu.

İzmir'de yaşayan ve 102 kilo olan Çelik, karın ile bel çevresindeki yağlardan kurtulmak için uzun yıllar spor ve diyet yaptı.

Çabalarına rağmen başarılı olamayan Çelik, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim Olğun'a başvurdu.

Yapılan tetkik sonucu operasyona uygun görülen Çelik, bir süre önce Olğun ve ekibince ameliyata alındı.

Liposuction (yağ aldırma) yöntemiyle yapılan ve yaklaşık 3 saat süren estetik operasyonu ile hem bel çevresindeki yağlardan hem de fazla kilolarından kurtulan Çelik, aynı zamanda karın kaslarının belirgin hale geldiği atletik bir vücuda sahip oldu.

Dr. Öğr. Üyesi Olğun, AA muhabirine, kliniklerinde yurt içi ve dışından gelenlere çeşitli özel ameliyatların yanı sıra yumuşak doku tümörleri ile dünyadaki plastik ve estetik cerrahinin yaptığı tüm operasyonları yaptıklarını söyledi.

Merkezde en çok burun, göz çevresi, yüz germe ve kalça estetiklerinin yanı sıra kadınlarda göğüs, karın, kol ve bacak germe gibi estetik operasyonu yaptıklarını anlatan Olğun, meme kanserinden göğüslerini kaybeden kadınlara da meme yaptıklarını ifade etti.

"Erkek hastalarda karın kası estetiğine talep çok"

Kendilerine başvuran Burak Çelik'in sırt, karın ve bel bölgesinde büyük yağlanmaların olduğuna dikkati çeken Olğun, "Erkek hastalarda karın kası estetiğine son günlerde talep çok. Hastamız yağlarını eritmek ve fazla kilodan kurtulmak için çok mücadele etmiş ama başaramamış. Hastaya karın kası estetiği ve aynı zamanda 'üçgen vücut' formunda karın kaslarını daha belirgin hale getirecek müdahale yaptık." diye konuştu.

Olğun, hastanın yağlarının alıp karın bölgesine şekil verdiklerini belirterek, bu işleme uluslararası alanda body contouring, toplumda ise "baklava kası" denildiğini kaydetti.

Bu operasyonları spor salonlarında yıllarını geçirip ancak bir türlü baklava kasını belirgin şekilde ortaya çıkaramayanlara yaptıklarını vurgulayan Olğun, şöyle konuştu:

"Çelik için durum biraz daha farklıydı. Cilt altı yağları çok fazlaydı ve estetik görüntüsü hiç yoktu. Liposuction yöntemiyle deri altından girip yağların hepsini çıkarıp uygun estetik şekli yaptık. Operasyonda hastanın durumuna göre lazer ve plazma enerjileri de kullanılabiliyor. Her operasyonun riskleri var ama ameliyat öncesi bütün risk ve tahlilleri değerlendirip uygun hastalara estetik yapıyor, olmayanlara yapmıyoruz."

Estetiğin kalıcılığı açısından hastalara günlük rutin spor faaliyeti ve diyetlerine dikkat etmesini öneren Olğun, bu şekilde vücut görüntüsünün ömür boyu korunabileceğini dile getirdi.

"Büyük şok yaşadım, bu kadarını beklemiyordum"

Ameliyat olan Çelik de operasyon öncesi fazla kilolarından dolayı sürekli mutsuz ve özgüvenini kaybetmiş biri olarak yaşamını sürdürdüğünü anlattı.

Operasyon öncesi 102 kilo olduğunu söyleyen Çelik, "Spor ve diyete fazla kilolardan kurtulmaya çalıştım ama beceremedim. Ameliyat öncesi 'göbekten, yağlardan kurtulur muyum' diye kaygılarım vardı. Operasyon sonrası büyük şok yaşadım. Ne göbek, ne de yağ kaldı. Yeni doğmuş gibi oldum. Şimdi yürüyünce özgüvenim geldi, bu kadarını beklemiyordum. 'Üçgen vücut'la rüyalarım, hayallerim gerçek oldu." ifadelerini kullandı.

Çelik, operasyon sonrası kendini sporcu gibi hissettiğini belirterek, ameliyatını yapan Olğun ve ekibine teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Rize'de 3 bin 200 rakımlı yaylaya kar yağdı Rize'de 3 bin 200 rakımlı yaylaya kar yağdı 3 bin 200 rakımlı yaylaya kar yağdı 3 bin 200 rakımlı yaylaya kar yağdı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karın ve bel yağlarından ameliyatla kurtulup atletik vücuda sahip oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:52 Erdoğan-Selman görüşmesinin detayları ortaya çıktı: Örtülü ambargo kaldırılıyor, iki ülke arasında swap anlaşması yolda
13:46 Galatasaray taraftarını mutlu edecek açıklama Erden Timur'dan geldi: Transferler ucuza değil, para verilmesi gereken yerde verilecek
13:43 Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk oldu! Emre Belözoğlu'ndan duygusal mesaj
13:13 Şehitlerin naaşlarının geçişi esnasında caddedeki polisler ve vatandaşlar sıraya geçerek selama durdu!
13:04 Marmaris'te orman yangınındaki son durumu Bakan Kirişçi paylaştı: Yaklaşık 3 bin hektarlık alan yangından etkilendi
12:50 Şarkıcı İrem Derici'den "Minnacık bedene o göğüsleri nasıl yaptın?" diyen takipçisine çok net cevap: Parayla
12:34 Girdiği 3 farklı iş yerine esnafa saldıran kadın, seyir halindeki aracın üzerine atlayarak ortalığı birbirine kattı
12:29 Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Attila Olgaç: Necati Şaşmaz'la ilgili çıkan tarikat haberleri sonrası ayrılacaktık, iki misli para verdiler
12:18 Hayko Cepkin konserinde talihsiz kaza! Kucağına almaya çalıştığı direk dansçısıyla birlikte yere düştü
11:57 57 yaşındaki ünlü oyuncu Sandra Bullock mesleğine ara veriyor: Bittim, tükendim. Sağlıklı kararlar verebilecek durumda değilim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 13:56:07. #1.13#
SON DAKİKA: Karın ve bel yağlarından ameliyatla kurtulup atletik vücuda sahip oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement