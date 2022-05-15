Karısı, öz kardeşiyle kaçtı! Terminalde kurşun yağdırdı: Namusum için vurdum - Son Dakika
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Karısı, öz kardeşiyle kaçtı! Terminalde kurşun yağdırdı: Namusum için vurdum

15.05.2022 11:28

Tokat'ta bir kişi, eşini ve birlikte kaçtığını ileri sürdüğü öz kardeşini otobüs terminalinde yayım ateşine tuttu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken zanlının kardeşinin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Basın mensuplarına "namusum için vurdum" diyen zanlının, olayı öğrendikten sonra İstanbul'dan gelerek terminalde pusu kurduğu ortaya çıktı.

Tokat Belediyesi şehir terminalinde Müslüm B. (30) terminalde otobüsten inen 3 çocuk annesi eşi İlfer B. (26) ile kardeşi Sabri B.'ye (25) tabanca ile ateş açtı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken yaralılara sağlık ekipleri müdahale etti.

KARDEŞİNİN DURUMU AĞIR

Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan kadının 3 yerinden, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen şahsın ise göğüs bölgesinden tek kurşunla yaralandığı öğrenildi. Sabri B.'nin hayati tehlikesi bulunduğu kaydedildi.

Eşine ve öz kardeşine kurşun yağdırdı

"NAMUSUM İÇİN VURDUM"

Öz kardeşi ile eşini vuran şahıs verilen eşkal doğrultusunda çalışma yapan polis ekipleri tarafından Behzat Caddesinde yakalandı. Yakalanan zanlı Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edildi. Zanlı basın mensuplarının "Eşinizi neden vurdunuz" şeklindeki sorusuna "Kardeşimle kaçtı, namusum için vurdum" diye cevap verdi.

Eşine ve öz kardeşine kurşun yağdırdı

TERMİNALDE BEKLEMİŞ

Öte yandan İstanbul'da ikamet eden Müslüm B.'nin eşi ile kardeşinin Antalya'dan Tokat'a geleceği bilgisini alarak bir gün önceden kente geldiği öğrenildi. Terminalde bekleyen şahsın otobüsten inen kardeşi ile eşine kurşun yağdırdığı kaydedildi.

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Tokat Belediyesi, İstanbul, Müslüm, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karısı, öz kardeşiyle kaçtı! Terminalde kurşun yağdırdı: Namusum için vurdum - Son Dakika


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