Üye Girişi
Karışık görünümün devam ettiği piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı - Son Dakika

Karışık görünümün devam ettiği piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

30.06.2021 08:56
Karışık görünümün devam ettiği piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı, System.String[]

Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) delta varyantının yayılımına ilişkin gelişmelerle karışık görünüm devam ederken, bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, Avro Bölgesi'nde öncü enflasyon ve ABD'de haziran ayı ADP istihdam raporu...

Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) delta varyantının yayılımına ilişkin gelişmelerle karışık görünüm devam ederken, bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, Avro Bölgesi'nde öncü enflasyon ve ABD'de haziran ayı ADP istihdam raporu takip edilecek.

Dünya genelinde Kovid-19 salgını kapsamında uygulanan aşılar 3 milyar dozu aşarken, delta varyantına ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Delta varyantının yoğun görüldüğü İngiltere'ye yönelik bazı ülkelerin seyahat kısıtlamalarını gündeme almasının ardından dün Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran da delta varyantının yeni vakaların yaklaşık 5'te 1'inde görüldüğünü bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise yeni varyantın 96 ülkede görüldüğünü ve gelecek aylarda yeni vakalarda çoğunluğu ele geçireceğini duyurdu.

Diğer taraftan Moderna ise aşısının delta varyantına yönelik koruyucu antikor ürettiğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de izlendiği piyasalarda, Fed Richmond Şubesi Başkanı Thomas Barkin, ABD işgücü piyasasının salgın öncesi seviyelerine yakın olmadığını ve merkez bankası varlık alımlarını yavaşlatmadan önce çok daha fazla ilerleme görmek istediğini söyledi. Fed'in en yeni üyesi Christopher Waller da bankanın önünde faiz oranı artışı için uzun bir yolu olduğunu, ancak ABD ekonomisinin beklenenden iyi performans göstermesinin varlık alım azaltımını daha yakın bir sürede başlatmayı gerektirdiğini dile getirdi.

Delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler sürse de aşılara ilişkin olumlu haber akışına odaklanan piyasalarda, bugün ABD ve Avrupa endeks vadelilerinin pozitif, Asya borsalarının ise karışık bir seyir izlediği görüldü.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında, Dow Jones ve S&P 500 endeksleri günü yatay tamamlarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,19 yükseldi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri dün gördüğü en yüksek seviye olan yüzde 1,51'den yüzde 1,47'ye gerilemesinin ardından bugün yüzde 1,48 seviyelerinde dengelendi. Dolar endeksi dün 92,2 ile 8 günün en yüksek seviyesini test etmesinin ardından bugün 92'nin hemen üzerinde hareket ediyor.

Dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı dün 73,3 dolarla 21 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından kayıplarını telafi ederek 74,5 dolarda dengelenirken, altının onsu 1.751 dolarla 2,5 ayın en düşük seviyesini görmesi sonrası bugün 1.758 dolar civarında bulunuyor.

Avrupa tarafında dün delta varyantına ilişkin endişelerle güne karışık seyirle başlayan endeksler, Avro Bölgesi ekonomik güven endeksinin 21 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından günü pozitif kapattı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,88 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 yükseldi. Avro/dolar paritesi dün 1,1877 ile son 8 günün en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün 1,19'un hemen üzerinde dengelendi.

Asya tarafında da borsaların yeni güne karışık bir seyirle başladığı görülürken, Çin'de imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,9 ile beklentilerin üzerinde açıklanmasının ardından Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,2 yükseldi. Japonya'da ise sanayi üretiminin mayısta yıllık yüzde 9 artışla beklentilerin oldukça altında kalması ile Nikkei 225 endeksi yatay seyretti, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 geriledi.

Yurt içinde ise dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü de yüzde 0,12 değer kaybederek 1.371,67 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün 8,68-8,75 bandında seyretmesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,74 civarında hareket ediyor.

Analistler, Kovid-19 salgınında görülen delta varyantına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, aşılara ilişkin olumlu haber akışının ise risk iştahını desteklediğini söyledi.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de izlenmeye devam edileceğini aktaran analistler, bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Avro Bölgesinde öncü enflasyon, İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.360 puanın altında 1.340 puanın destek, 1.400 puanın ise direnç olarak izleneceğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, 1. çeyrek büyüme

10.00 Türkiye, mayıs ayı dış ticaret istatistikleri

10.55 Almanya, haziran ayı işsizlik oranı

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı tahmini ve öncü enflasyon

15.15 ABD, haziran ayı ADP istihdam raporu

17.00 ABD, mayıs ayı askıda konut satışları

Tam Gemi Şok Denemeleri, Enflasyon, England, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Karışık görünümün devam ettiği piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tekne kaptanı denizde bir erkeğe ait cansız beden buldu 09:52 Tekne kaptanı denizde bir erkeğe ait cansız beden buldu Marketlerde yeni dönem başlıyor! Artık bazı sebze ve meyveler elle seçilemeyecek 09:04 Marketlerde yeni dönem başlıyor! Artık bazı sebze ve meyveler elle seçilemeyecek LGS'de 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan aldı 09:02 LGS'de 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan aldı
Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa'nın 'Protez tırnakları' tartışma yarattı 08:11 Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa'nın 'Protez tırnakları' tartışma yarattı 1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi 08:04 1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu 00:37 EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti 00:02 Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı 22:43 İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı

Son Dakika Haberleri
09:54 Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı
09:52 Tekne kaptanı denizde bir erkeğe ait cansız beden buldu
09:34 Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
09:03 Marketlerde yeni dönem başlıyor! Artık bazı sebze ve meyveler elle seçilemeyecek
09:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına talimat verdi: Yalan operasyonuna karşı hakikat operasyonu yapacağız
09:01 LGS'de 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan aldı
08:51 Son Dakika! Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği LGS sonuçları belli oldu
08:21 Şeker sandıkları lavabo açıcıyı yiyen 5 çocuk hastanelik oldu
08:05 Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı
08:03 1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi
Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı         
09:55
Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı         
09:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına talimat verdi: Yalan operasyonuna karşı hakikat operasyonu yapacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına talimat verdi: Yalan operasyonuna karşı hakikat operasyonu yapacağız         
09:03
Son Dakika! Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği LGS sonuçları belli oldu Son Dakika! Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği LGS sonuçları belli oldu         
08:52
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı         
08:05
Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu'ndan Miami'de aşk pozları Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu'ndan Miami'de aşk pozları         
00:51
İsveçli futbolcunun insanlık dışı faulüne futbolseverlerden tepki yağdı İsveçli futbolcunun insanlık dışı faulüne futbolseverlerden tepki yağdı         
00:14
Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum         
23:16
Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi         
21:05
Takipçileri dondu kaldı! Instagram fenomeni Madison LeCroy'un canlı yayında göğüsleri açıldı Takipçileri dondu kaldı! Instagram fenomeni Madison LeCroy'un canlı yayında göğüsleri açıldı         
19:11
Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla         
19:08
Uçurumdan düşen Elif'in, Uçurumdan düşen Elif'in, "İtildi mi, atladı mı" incelemesi sürerken arkadaşlarının Elif'i dövdüğü anlar ortaya çıktı         
18:35
Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı         
17:33
Memlekete dönerken Memlekete dönerken "arabalı treni" seçen gurbetçi, Avusturya'dan 1 buçuk günde Edirne'ye geliyor         
17:28
Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış         
16:15
Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı         
15:48
Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı         
15:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 09:59:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karışık görünümün devam ettiği piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement