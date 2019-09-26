Karışma Bende Filmi

Yönetmen koltuğunda Kamil Çetin'in oturduğu komedi türündeki 'Karışma Bende' filminin başrollerini Sefa Kındır ve Mami Emen üstleniyor.
Yönetmen: Kamil Çetin
Senaryo: Şeyda Delibaşı
Oyuncular: Sefa Kındır, Mami Emen, Sinan Poyraz, Bengi İdil Uras, Kıvanç Baran Arslan, Asuman Dabak, Emre Gül
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Karışma Bende
Yapımcı Firma: TN Yapım
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 18.10.2019
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