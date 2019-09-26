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Karışma Bende Filmi

31 dakika önce

Karışma Bende filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Karışma Bende filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Yönetmen koltuğunda Kamil Çetin'in oturduğu komedi türündeki 'Karışma Bende' filminin başrollerini Sefa Kındır ve Mami Emen üstleniyor.

Yönetmen: Kamil Çetin

Senaryo: Şeyda Delibaşı

Oyuncular: Sefa Kındır, Mami Emen, Sinan Poyraz, Bengi İdil Uras, Kıvanç Baran Arslan, Asuman Dabak, Emre Gül

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Karışma Bende

Yapımcı Firma: TN Yapım

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 18.10.2019


Karışma Bende Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Kamil Çetin, Yönetmen, Emen, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com
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