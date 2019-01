Karlar altında dörtnala özgürlük havadan böyle görüntülendi Uludağ 'ın eteklerinde binicilik turizmiBURSA - Uludağ'ın eteklerinde kurulan binicilik merkezinde atları dört nala sürerek hayal iklimlerine kanat açabilirsiniz. Karla kaplı görüntüsüyle herkesi büyüleyen çiftlikteki muhteşem görüntü İHA ekibi tarafından drone ile havadan görüntülendi. Bursa 'nın Kestel ilçesine bağlı Kazancı Mahallesi'nde kurulan Tabiat Binicilik Merkezi'nde kış aylarında orman ve göl manzarasında ata binmek mümkün. Alternatif kış turizmin gözde mekanlarından olan binicilik merkezi, 2015 yılından beri halka hizmet veriyor. Farklı cinslerde 40 atın bulunduğu merkezde modern ve geleneksel okçuluk dersleri de veriliyor. Her yaştan binicilik eğitimi almak ve doğada atlarla manzaranın keyfini sürmek isteyen yerli ve yabancı turistler, her mevsim merkezi ziyaret ediyor.Tesis Müdürü Oğuz Kemal Turan , her yaştan at binmek isteyenlerin binicilik merkezini ziyaret edebileceklerini belirterek, "4 yıldır halka hizmet veriyoruz. Yetişkinler için binicilik dersleri, 4-12 yaş arasında çocuklara at binme eğitimi, self binicilik kısmında ise daha küçük çocuklarımızın atla tanışması açısından atlarla tur yaptırıyoruz. Bunların haricinde atlı turlarımızla göl ve ormanın eşsiz manzarasında gezilebiliyorlar. Geleneksel ve modern okçuluk bölümümüz var. Bu konuda da dersler veriyoruz. Yakın zamanda atlı okçulukta faaliyet vermeye başlayacağız" diye konuştu. Asya ve Avrupa 'dan misafirler geliyor"Yurtiçi ve yurtdışından birçok misafirimizi ağırladıklarını vurgulayan Turan, "Yerimiz Bursa'da olmasına rağmen İstanbul Bilecik başta olmak üzere diğer illerden de binicilik eğitimi almaya gelenler var. Onun haricinde Katar Kuveyt tarafından ziyaret ediliyoruz. Asya, Avrupa ülkelerinden gelen misafirlerimiz oldu. Zaten bir defa gelenler daha sonra geldiği zaman 'Geçen yılda gelmiştik' diyerek burayı soruyorlar" dedi.Turan, "Bahar ve yazın daha çok binicilik tercih ediliyor. Ama kışın da görmüş olduğunuz gibi özellikle kar zamanında ata binmek daha bir keyifli oluyor. Hafta sonu gelen misafirlerimiz var. 'Uludağ'a çıkmaktansa buraya geliyoruz' diyorlar. Ulaşımın rahat olması başka bir tercih sebebi oluyor. Yıllık cüz'i bir bedelli üye olabiliyorlar. Ayrıca üye olan kişiler tesislere geldiği zaman indirimli olarak binicilik ve okçuluk paketlerinden yararlanabiliyorlar. Günlük gelip ziyaret eden vatandaşlarımızda cüz'i rakamlarla burada ata binip keyifli vakit geçirebilirler. Alınan ücretlerin tamamı atların bakıma gidiyor" şeklinde konuştu."Engelli misafirlerimiz oluyor"Farklı cinslerde toplam 40 tane atla hizmet verdiklerinin altını çizen Turan, "Farklı türlerde atlarımız mevcut. At sürmenin hem ruhen, hem bedenen birçok faydası var. Engelli misafirlerimiz oluyor. Otizmli öğrencilerimiz burayı ziyaret ediyor. Yürüyüş bozukluğu, denge problemi yaşayan öğrencilerimiz doktor tavsiyesi ile buraya gelip ata biniyorlar" ifadelerini kullandı.