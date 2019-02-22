Karlar Eridi, Atatürk'ün Silüeti Ortaya Çıktı
18 dakika önce
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünün karşısındaki tepede karların erimesiyle ortaya çıkan Atatürk silüeti yoğun ilgi gördü.
Hakkari
İl Emniyet Müdürlüğünün karşısındaki tepede karların erimesiyle ortaya çıkan Atatürk
silüeti yoğun ilgi gördü.
Biçer Mahallesi'nde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü binasının karşısındaki tepede karların erimesiyle birlikte Atatürk silüeti ortaya çıktı. Emniyet mensuplarının da dikkatinden kaçmayan Atatürk silüeti, Hakkari dağlarına ise ayrı bir renk kattı. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:28 Kaynak: İHA
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