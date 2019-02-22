Son Dakika Haberleri: Karlar Eridi, Atatürk'ün Silüeti Ortaya Çıktı

Karlar Eridi, Atatürk'ün Silüeti Ortaya Çıktı

18 dakika önce

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünün karşısındaki tepede karların erimesiyle ortaya çıkan Atatürk silüeti yoğun ilgi gördü.

Karlar Eridi, Atatürk'ün Silüeti Ortaya Çıktı, System.String[]
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünün karşısındaki tepede karların erimesiyle ortaya çıkan Atatürk silüeti yoğun ilgi gördü.

Biçer Mahallesi'nde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü binasının karşısındaki tepede karların erimesiyle birlikte Atatürk silüeti ortaya çıktı. Emniyet mensuplarının da dikkatinden kaçmayan Atatürk silüeti, Hakkari dağlarına ise ayrı bir renk kattı. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:28 Kaynak: İHA

Hakkari, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
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