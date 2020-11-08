Karlıova'da 4.2 büyüklüğündeki deprem Tercan'da da hissedildi - Son Dakika

Deprem, Erzincan'ın Tercan ve Erzurum'un Aşkale ilçesinde de hissedildi.

4.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi, derinliğinin 9.15 kilometre olduğu belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın resmi sayfasından saat 12.22'de meydana gelen depreme ilişkin açıklama yayımlandı.

Merkez üssü Bingöl 'ün Karlıoava ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem Erzincan 'ın Tercan ve Erzurum 'un Aşkale ilçesinde de hissedildi.

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