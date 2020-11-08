Karlıova'da 4.2 büyüklüğündeki deprem Tercan'da da hissedildi - Son Dakika

Merkez üssü Bingöl'ün Karlıoava ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem Erzincan'ın Tercan ve Erzurum'un Aşkale ilçesinde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın resmi sayfasından saat 12.22'de meydana gelen depreme ilişkin açıklama yayımlandı.
4.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi, derinliğinin 9.15 kilometre olduğu belirtildi.
Deprem, Erzincan'ın Tercan ve Erzurum'un Aşkale ilçesinde de hissedildi.
-İHA-
- Kaynak: İHA
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