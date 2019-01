Karne hediyesi kar olunca minik öğrenciler doyası eğlendi

Karne hediyesi kar olunca minik öğrenciler doyası eğlendiMy Kolej idaresi kamyonlarla okul bahçesine kar taşıyarak öğrencilerin hayallerini gerçekleştirdiHayatlarında ilk kez karla buluşan çocuklar büyük bir coşku yaşadıAYDIN - Türkiye 'nin büyük bir bölümünde kar esaretiyle mücadele devam ederken; Aydın Özel My Kolej idaresi, karı öğrencileri için eğlenceye dönüştürdü. Kamyonlarla okulun bahçesine kar dolduran okul idaresi, hayatlarında ilk kez kar gören öğrencilerin hayallerini gerçekleştirdi. Efeler ilçesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Aydın Özel My Kolej Kurucu Müdürü Fatih Karahan, öğrencilere farklı bir karne hediyesi verebilme düşüncesinden yola çıkarak sıra dışı bir etkinliğe imza attı. Ilıman bir iklime sahip olan Aydın'a yıllar sonra kar yağmasını fırsat bilen Karahan, yoğun kar yağışının yaşandığı Paşa Yaylası ve Madran Dağı'ndan iki kamyon kar getirterek okulun bahçesine döktürdü. Hatlarında ilk kez kar gördülerKarne almanın heyecanını yaşayan öğrencilerle okulun lobisinde bir araya gelen Okul Müdürü Fatih Karahan, miniklere onları bahçede tonlarca karın beklediği müjdesini verdi. Hiç beklemedikleri bir karne hediyesini müjdesini alan öğrenciler, büyük bir coşkuyla kara hücum etti. Hayatlarında ilk kez karla buluşan çocuklar, kartopu oynayıp öğretmenleriyle kardan adam yaptı. Büyük bir mutlulukla kendilerine bu sürprizi hazırlayan öğretmenlerine teşekkür eden öğrenciler, ikinci yarı için daha çok çalışacaklarının sözünü verdi. Öğrencilerinin hayallerini gerçekleştirmek ve farklı bir karne hediyesi verebilmek için bu etkinliği düzenlediklerini belirten My Kolej Kurucu Müdürü Fatih Karahan, "Ilıman bir kilimin hakim olduğu Aydın için kar ulaşılması uzak bir ifade. Çocuklarımız için televizyondan izledikleri ve haberlerden duydukları kara dokunmak büyük bir hayaldi. Öğrencilerimizin bu hayalini gerçekleştirebilmek için böyle bir fikir aklıma geldi. Bir farklılığa imza atarak, kar yağmıyorsa karı öğrencilerin ayağına getirdik. Paşa yaylası ve Madran Dağı'ndan temin etiğimiz iki kamyon karı, karne hediyesi olarak çocuklarımıza sunduk. İnşallah onların hayallerini gerçekleştirmesine ve gönüllerince eğlenmelerine vesile olmuşuzdur" dedi.My Kolaj olarak farklı bir etkinliğe imza atmış olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Fatih Karahan, "Bu projenin mimarı benim. Öğrencilerimizden gelen bu yönde her hangi bir beklenti yoktu. Onlara farklı bir karne hediyesi vermeyi düşünürken, böyle bir şey aklıma geldi. Etkinliğin orijinal olması ve onlara fayda sağlaması bizim için önemliydi. Kış mevsimi olması da böyle bir etkinlik için bize uygun zemini hazırladı" diye konuştu.